南苏丹据报发现“万人坑” 安理会增派维和人员

路透朱巴/联合国12月24日（记者 Carl Odera/Michelle Nichols） -联合国安理会周二通过了将联合国南苏丹特派团（UNMISS）人力扩充近一倍的计划，以保护平民免受暴力侵害。与此同时，有报道称南苏丹境内发现“万人坑”，引发了该国可能出现种族流血冲突的担忧。

联合国秘书长潘基文提出的扩充联合国南苏丹特派团计划，获得安理会成员国一致通过。根据计划，联合国南苏丹特派团将由1.25万名军人和1,323警察组成。目前，大约有4.5万平民在联合国驻南苏丹的基地寻求庇护。

联合国增派的维和军力和警力将加强对联合国基地的保护。但潘基文警告称：“即使增派人力，我们仍无法保护南苏丹每个需要保护的平民。”

南苏丹首都朱巴12月15日爆发暴力冲突，随后冲突迅速蔓延，整个国家陷入努尔族（Nuer）与丁卡族（Dinka）对抗的种族分裂状态。南苏丹2011年按照和平协议脱离苏丹实现独立，结束了长达数十年的战争。

联合国人权事务高级专员皮莱（NaviPillay）称，在反叛力量占据的团结州首府本提乌（Bentiu）发现了一个“万人坑”，据信里面埋有75具丁卡族士兵的尸体。

联合国南苏丹特派团周二稍晚发表声明称，无法证实有关“万人坑”的报道。这些报道表明“冲突规模扩大，已造成大约15人丧生，具体情况有待证实”。

南苏丹政府称与本提乌的“万人坑”无关，并在Twitter发布信息称：“本提乌目前被反叛首领马沙尔（RiekMachar）控制，我们与该地区的大屠杀没有关系。”

皮莱在声明中称，据报在朱巴至少还有两处“万人坑”。联合国南苏丹特派团称正在对相关报道进行调查。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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