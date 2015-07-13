专访：中国在2015/16年度可能超越印尼成为全球最大原糖进口国

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦7月10日 （记者 David Brough） - 巴西供应商Copersucar的总裁Paulo Roberto Souza周五称，受强劲的需求推动，中国有望在2015/16年度超越印尼成为全球最大的原糖进口国。
Souza称，干旱造成中国国内原糖产量减少，需求预期强劲，2015/16年度原糖进口量可能达到最高400万至500万吨。
被问及哪个国家是全球第一原糖进口国时，Souza称，“现在仍是印尼，但中国有可能在2015/16年度成为第一。”
提及疲软的糖价时，他表示，“中国对糖价变动反应非常迅速。”
巴西糖业咨询机构Datagro总裁Plinio Nastari之后向路透表示，他同意Souza有关中国因需求增长有可能在2015/16年度超越印尼，成为全球第一原糖进口国的说法。
他称，由于糖是主食且需求缺乏弹性，印尼不太可能因本国货币对美元贬值而减少以美元报价的原糖进口量。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”