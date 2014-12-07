自下周五起开启白糖和棉花等期货夜盘交易--郑商所

刊登在郑商所网站的新闻稿称，交易所自12月12日21:00起开始夜盘交易，交易时间为21:00至23:30。

上期所于去年7月推出黄金、白银夜盘交易，并于当年12月增加了铜、铝、铅、锌四个有色品种的夜盘交易；大商所也于稍早推出了焦炭和棕榈油的夜盘交易。（完）