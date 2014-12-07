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中国财经 | 2014年 12月 8日 星期一 07:33 BJT

自下周五起开启白糖和棉花等期货夜盘交易--郑商所

路透上海12月6日 - 中国郑州商品交易所周五称，夜盘交易已经获得证监会批准，将自下周五（12日）开启白糖、棉花、菜粕、甲醇和PTA(精对苯二甲酸)的夜盘交易。

刊登在郑商所网站的新闻稿称，交易所自12月12日21:00起开始夜盘交易，交易时间为21:00至23:30。

上期所于去年7月推出黄金、白银夜盘交易，并于当年12月增加了铜、铝、铅、锌四个有色品种的夜盘交易；大商所也于稍早推出了焦炭和棕榈油的夜盘交易。（完）

欲浏览详情，请点击郑商所网站 here

(发稿 林高丽; 审校 张喜良)

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