自下周五起开启白糖和棉花等期货夜盘交易--郑商所

今年首季中国PPP项目落地增长28% 仍保持加快态势--财政部
路透北京5月4日 - 中国财政部副部长史耀斌称，今年第一季度仍然保持PPP(政府和社会资本合作)项目落地加快的良好态势，净增落地项目增长28%。
路透上海12月6日 - 中国郑州商品交易所周五称，夜盘交易已经获得证监会批准，将自下周五（12日）开启白糖、棉花、菜粕、甲醇和PTA(精对苯二甲酸)的夜盘交易。
刊登在郑商所网站的新闻稿称，交易所自12月12日21:00起开始夜盘交易，交易时间为21:00至23:30。
上期所于去年7月推出黄金、白银夜盘交易，并于当年12月增加了铜、铝、铅、锌四个有色品种的夜盘交易；大商所也于稍早推出了焦炭和棕榈油的夜盘交易。（完）
欲浏览详情，请点击郑商所网站 here
(发稿 林高丽; 审校 张喜良)
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