糖将在低迷商品市场中脱颖而出--知名咨询顾问Kingsman

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透伦敦11月17日 - 一位知名的糖业咨询顾问Jonathan Kingsman周二表示，糖的基本面强劲，随着投资者从大宗商品指数转向单项商品，糖将从中受益。
Kingsman在出席国际糖业组织(ISO)的研讨会时表示，2015/16年度全球糖供给在经历多年的过剩之后转为不足，再加上厄尔尼诺天气对亚洲和巴西北部生产的影响，糖价将受到支撑。
“在众多大宗商品中，糖是一个亮点，因为现在供给转为不足，”Kingsman对路透表示。
他说，中国经济放缓，再加上如果美联储12月升息将导致美元走强，这预示着大宗商品市场将继续疲软。Kingsman是“糖之赌局”(The Sugar Casino)一书的作者。
他表示，未来投资者不大可能对大宗商品指数大举建立多仓，而是根据具体商品的市场基本面进行选择。
国际糖业组织11月5日上调了2015/16年度的全球糖供应缺口预估，并表示短缺状态可能持续至下一作物年度。
该组织在最新的季报中将2015/16年缺口预估上调至350万吨，此前预估为250万吨。
Kingsman称，最近几周投机客持有的ICE原糖期货净多仓达到200,000口左右，这么大的数量突显出对糖市前景的信心上升。
他认为未来数月糖市波动可能增加，这是由于巴西、泰国和欧盟等产糖国天气的不确定性所致。(完)
(编译 李春喜；审校 戴素萍/孙茉莉)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。