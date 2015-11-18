糖将在低迷商品市场中脱颖而出--知名咨询顾问Kingsman

路透伦敦11月17日 - 一位知名的糖业咨询顾问Jonathan Kingsman周二表示，糖的基本面强劲，随着投资者从大宗商品指数转向单项商品，糖将从中受益。

Kingsman在出席国际糖业组织(ISO)的研讨会时表示，2015/16年度全球糖供给在经历多年的过剩之后转为不足，再加上厄尔尼诺天气对亚洲和巴西北部生产的影响，糖价将受到支撑。

“在众多大宗商品中，糖是一个亮点，因为现在供给转为不足，”Kingsman对路透表示。

他说，中国经济放缓，再加上如果美联储12月升息将导致美元走强，这预示着大宗商品市场将继续疲软。Kingsman是“糖之赌局”(The Sugar Casino)一书的作者。

他表示，未来投资者不大可能对大宗商品指数大举建立多仓，而是根据具体商品的市场基本面进行选择。

国际糖业组织11月5日上调了2015/16年度的全球糖供应缺口预估，并表示短缺状态可能持续至下一作物年度。

该组织在最新的季报中将2015/16年缺口预估上调至350万吨，此前预估为250万吨。

Kingsman称，最近几周投机客持有的ICE原糖期货净多仓达到200,000口左右，这么大的数量突显出对糖市前景的信心上升。

他认为未来数月糖市波动可能增加，这是由于巴西、泰国和欧盟等产糖国天气的不确定性所致。(完)