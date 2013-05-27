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亚洲 | 2013年 5月 27日 星期一 11:19 BJT

全球糖业：Kingsman将2013/14年全球糖供给盈余预估下调27%

路透新加坡5月24日 - 分析师Jonathan Kingsman周五称，由于糖需求升温且一些重要产地产量下降，2013/14年全球糖供给盈余料为459.1万吨，较之前的盈余预估降低约27%。Kingsman是数据与信息提供商普氏的农业方面主管。

Kingsman在新加坡一场糖业会议前对路透表示，由于当前糖价较低，促使全球最大产糖国巴西的生产商将更多甘蔗用于生产乙醇，市场上的糖供应可能减少逾200万吨。

7月原糖期货 周四挫跌至近三年低位每磅16.56美分，今年以来累计下跌14%，受累于市场对供应上升的持续担忧。

欲浏览全球糖供需预估的图表，请点选(link.reuters.com/wyz38t)

Kingsman在2月对2013/14年全球糖供给盈余的预估是628万吨，低于上一年度的1,031万吨，因糖价大跌预计会导致一些生产商放弃产糖。

Kingsman预计，2013/14年全球糖产出会降至1.77015亿吨，前次预估是1.78656亿吨，上一年度产量是1.81030亿吨。

他表示，越南、俄罗斯、墨西哥、美国和欧盟的产量会较上年略微减少。

2013/14年全球糖消费量预计会达到1.72424亿吨，前次预估是1.72373亿吨，而2012/13年消费量是1.69938亿吨。

“需求很旺，比我们之前预想的要更强一些。印尼和中国的进口一直高于预期。”Kingsman表示。(完)

(编译 兰秀娟; 审校 隋芬)

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