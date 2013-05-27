全球糖业：Kingsman将2013/14年全球糖供给盈余预估下调27%

香港个股：华润水泥拟发行总额高至50亿元人民币熊猫债，期限不超过10年
路透香港4月5日 - 中国水泥生产商--华润水泥周三宣布，拟在中国境内公开发行总额不超过50亿元人民币的公司债券，可一次或分多次发行，期限不超过10年。
路透新加坡5月24日 - 分析师Jonathan Kingsman周五称，由于糖需求升温且一些重要产地产量下降，2013/14年全球糖供给盈余料为459.1万吨，较之前的盈余预估降低约27%。Kingsman是数据与信息提供商普氏的农业方面主管。
Kingsman在新加坡一场糖业会议前对路透表示，由于当前糖价较低，促使全球最大产糖国巴西的生产商将更多甘蔗用于生产乙醇，市场上的糖供应可能减少逾200万吨。
7月原糖期货 周四挫跌至近三年低位每磅16.56美分，今年以来累计下跌14%，受累于市场对供应上升的持续担忧。
欲浏览全球糖供需预估的图表，请点选(link.reuters.com/wyz38t)
Kingsman在2月对2013/14年全球糖供给盈余的预估是628万吨，低于上一年度的1,031万吨，因糖价大跌预计会导致一些生产商放弃产糖。
Kingsman预计，2013/14年全球糖产出会降至1.77015亿吨，前次预估是1.78656亿吨，上一年度产量是1.81030亿吨。
他表示，越南、俄罗斯、墨西哥、美国和欧盟的产量会较上年略微减少。
2013/14年全球糖消费量预计会达到1.72424亿吨，前次预估是1.72373亿吨，而2012/13年消费量是1.69938亿吨。
“需求很旺，比我们之前预想的要更强一些。印尼和中国的进口一直高于预期。”Kingsman表示。(完)
(编译 兰秀娟; 审校 隋芬)
路透香港4月5日 - 中国水泥生产商--华润水泥周三宣布，拟在中国境内公开发行总额不超过50亿元人民币的公司债券，可一次或分多次发行，期限不超过10年。
* 台币兑美元连四日收跌，随韩元走贬 * 长假后外资大买台股令股市强升，但今日外商动向不明 * 明日台币兑美元区间料在30.200-30.400 路透台北4月5日 - 台币兑美元周三收贬，连续第四日收低。汇银人士指出，韩元走 跌，拖累台币长假首日的走势，外商银买卖汇皆有；而出口商也趁美元强势抛汇，限缩了台币贬幅。 汇银人士指出，今日台股强升逾1%，但台币并未跟进走升，反而是小幅跟进韩元走贬，外商银在台湾买卖 汇皆有。由于周一至周二台湾金融市场期休市，先前无本金交割远汇市场(NDF)中台币一度走弱至30.500附近 ，但要再贬也是后继无力。 〞(美元)到30.500以后也上不去，有卖压。〞一位小型商银交易人士表示。他们也认为，台币第一季大升 逾6%，目前看来第二季的升幅恐怕不会像首季那么强，尤其是4月中旬有美国财政部的汇率操纵报告，各方特 别观望此事的结果。 中国国家主席习近平将于4月6日至7日在美国总统特朗普举行会晤。 也有交易员认为，中国和美国的政治角力仍待观察，先要等美中两国领
伊朗伊斯兰共和国通讯社(IRNA)引述急救单位发言人Mojtaba Khaledi谈话指出，担心村庄及小城镇伤亡数字可能偏高。他称，红新月会(Red Crescent)及其他急难救助单位已经前往当地。