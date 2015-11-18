全球商品：糖将在低迷商品市场中脱颖而出--知名谘询顾问Kingsman

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
他表示，未来投资者不大可能对大宗商品指数大举建立多仓，而是根据具体商品的市场基本面进行选择。
国际糖业组织11月5日上调了2015/16年度的全球糖供应缺口预估，并表示短缺状态可能持续至下一作物年度。
该组织在最新的季报中将2015/16年缺口预估上调至350万吨，此前预估为250万吨。
Kingsman称，最近几周投机客持有的ICE原糖期货净多仓达到200,000口左右，这么大的数量突显出对糖市前景的信心上升。
他认为未来数月糖市波动可能增加，这是由于巴西、泰国和欧盟等产糖国天气的不确定性所致。(完)
(编译 李春喜; 审校 戴素萍/孙茉莉)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”