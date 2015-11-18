全球商品：糖将在低迷商品市场中脱颖而出--知名谘询顾问Kingsman

他表示，未来投资者不大可能对大宗商品指数大举建立多仓，而是根据具体商品的市场基本面进行选择。

国际糖业组织11月5日上调了2015/16年度的全球糖供应缺口预估，并表示短缺状态可能持续至下一作物年度。

该组织在最新的季报中将2015/16年缺口预估上调至350万吨，此前预估为250万吨。

Kingsman称，最近几周投机客持有的ICE原糖期货净多仓达到200,000口左右，这么大的数量突显出对糖市前景的信心上升。

他认为未来数月糖市波动可能增加，这是由于巴西、泰国和欧盟等产糖国天气的不确定性所致。(完)