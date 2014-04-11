全球农业：全球食糖实货需求低迷，能否复苏还看中国

《汇市简讯》澳元/美元承压，受大连铁矿石下跌近3%拖累
0239 GMT * 澳元/美元面临些许压力，因大连铁矿石跌2.90%触及三个月新低 * 大连铁矿石已较3月16日高点下跌近25% * 尽管美股上涨，但澳洲股市跌0.6%，为澳元再添压力 * 澳元/美元支撑位在200天移动均线切入位0.7553和10天移动均线切入位0.7544 * 下一支撑位见于0.7526，为0.7372/0.7612走势的61.8%回档位(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)
* 巴西压榨厂把更多甘蔗制成乙醇--交易商
* 印度国内价格过高，无法刺激出口
* 泰国甘蔗压榨接近尾声，压榨量逼近1.04亿吨
路透伦敦4月10日 - 交易商称，面临供应严重过剩压力的全球食糖需求不太可能回升，除非价格大跌至足以吸引中国等主要进口国的买兴。
他们指出，来自巴西中南部的4月交割原糖报价较洲际交易所(ICE)5月期约 周四价格低9-10点，表明在巴西甘蔗收割季刚刚拉开帷幕之际，全球需求低迷。
巴西压榨厂正将越来越多的甘蔗制成乙醇而非食糖，因雷亚尔走强促使他们在国内市场出售乙醇，而非出口以美元计价的食糖。
“人们很难卖出现货糖，”一名资深的西方交易消息人士称，“食糖供应依然过剩，由于巴西天气干燥，压榨厂的压榨速度快于此前预期。”
交易商认为，糖价需跌至每磅15-16美分，才能吸引新的中国配额外买需。
“短期来看，似乎不可能出现新的中国买需，”一名交易商称，“人们期望糖价若跌至16美分，中国买需能够回升。”
交易商指出，虽然印度近期出台了一系列原糖生产激励措施，但本周国内糖价仍过高而无法达成可行的原糖出口价格。印度是全球第二大产糖国，仅次于巴西。
印度原糖近期都销往了伊朗和孟加拉国，而这两个国家都是巴西原糖的传统进口国。
全球第二大食糖出口国--泰国的甘蔗压榨接近尾声，交易商估计目前为止的压榨量约达1.02亿吨，预计最终压榨量接近1.04亿吨。(完) (编译 许娜；审校 徐文焰)
0239 GMT * 澳元/美元面临些许压力，因大连铁矿石跌2.90%触及三个月新低 * 大连铁矿石已较3月16日高点下跌近25% * 尽管美股上涨，但澳洲股市跌0.6%，为澳元再添压力 * 澳元/美元支撑位在200天移动均线切入位0.7553和10天移动均线切入位0.7544 * 下一支撑位见于0.7526，为0.7372/0.7612走势的61.8%回档位(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间 。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/18 日本 标售五年期公债 4/18 日本 标售一年期贴现国库券 4/18 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 4/19 德国 标售30年期联邦债券 4/20 英国 标售票息1/2%、2022年到期公债 4/20 日本 标售20年期公债 4/20 日本 标售三个月期贴现国库券 4/20 法国 标售中期政府债券(BTAN)/通胀保值 债券 4/20 西班牙 标售债券 4/24 意大利 标售零息/通胀保值债券 4/25 美国 发售两年期公债 4/25 德国 标售两年期公债 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。
路透台北4月18日 - 台币兑美元周二早盘于平盘附近狭幅波动；交易员表示，因地缘政治问题及法国将选举等不确定因素充斥，早盘观望气氛浓厚，目前市场暂无方向，交投冷清。