调查：即便供不应求 2016年糖价反弹力道仍疲弱

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透纽约7月22日 - 路透调查访问13位分析师及交易商的结果显示，全球糖市六年来首见供不应求的盛况，仅能略微推升糖价，预计糖价在2016年仍将守在数年低位附近。
预估中值显示，美国洲际交易所(ICE)原糖即期期货到2015年底时将仅为每磅13美分，2016年均价为每磅14.50美分。
ICE白糖期货到2015年底时将升至每吨378美元，2016年均价为每吨395美元。
这意谓着原糖及白糖价格百分比升幅将分别达27%及13%，而这多归因于当前糖价低落所致。
ICE原糖上月低见每磅11.10美分，白糖则跌至每吨343.60美元，双双创下六年半低位。
总而言之，这代表原糖及白糖市场回升的幅度略高于今年的跌幅。
原糖涨势预计较白糖更为凌厉，这意谓着白糖溢价又会像今年初一样遭到压缩。
即使糖业专业人士一致认为，全球糖市正摆脱由来已久的供给过剩局面，未来几个月将呈现供不应求，但糖市前景仍旧一片黯淡。
在始于10月1日的2015/16作物年度当中，全球糖市供给赤字将达220万吨，今年则为过剩270万吨。(完)
(编译 龚芳; 审校 许娜)
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