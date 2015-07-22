版本:
中国
国际财经 | 2015年 7月 22日 星期三 13:58 BJT

调查：即便供不应求 2016年糖价反弹力道仍疲弱

路透纽约7月22日 - 路透调查访问13位分析师及交易商的结果显示，全球糖市六年来首见供不应求的盛况，仅能略微推升糖价，预计糖价在2016年仍将守在数年低位附近。

预估中值显示，美国洲际交易所(ICE)原糖即期期货到2015年底时将仅为每磅13美分，2016年均价为每磅14.50美分。

ICE白糖期货到2015年底时将升至每吨378美元，2016年均价为每吨395美元。

这意谓着原糖及白糖价格百分比升幅将分别达27%及13%，而这多归因于当前糖价低落所致。

ICE原糖上月低见每磅11.10美分，白糖则跌至每吨343.60美元，双双创下六年半低位。

总而言之，这代表原糖及白糖市场回升的幅度略高于今年的跌幅。

原糖涨势预计较白糖更为凌厉，这意谓着白糖溢价又会像今年初一样遭到压缩。

即使糖业专业人士一致认为，全球糖市正摆脱由来已久的供给过剩局面，未来几个月将呈现供不应求，但糖市前景仍旧一片黯淡。

在始于10月1日的2015/16作物年度当中，全球糖市供给赤字将达220万吨，今年则为过剩270万吨。(完)

(编译 龚芳; 审校 许娜)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐