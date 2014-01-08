白糖收创近四年新低 供应压力沉重糖企成本线全面告破

路透上海1月8日 - 近期中国糖价的跌势让多头难拾甜蜜。郑州白糖期货周三收盘触及近四年新低，全面跌破国内糖厂成本线。分析师指出，由于供应压力沉重且消费淡季将至，期价短线或呈现加速赶底的走势。

白糖主力405合约每吨4,564元，创下2010年8月以来最低，且为连续第八个交易日下跌。

“去年进口偏多，国内开榨后供应压力进一步增加，而12月中下旬的备货需求不明显，今年春节过后又将面临消费淡季，期价正处于加速赶底的过程。”上海中期农产品分析师经琢成表示。

她并称，目前期货盘面还看不到止跌企稳的迹象，但国内批发市场上套保盘的量已从上周开始减小，部分下游企业也开始考虑在盘面上接货，期价下行的空间已不大。

行业网站--云南糖网统计显示，中国白糖批发市场行情周三上午继续下跌，主产区广西部分制糖企业厂内提货价下调至4,600元一线；云南现货市场略微持稳。

而据业内人士估计，本榨季国内大型糖厂的生产成本在每吨4,800-5,000元左右，这意味着若糖价短期内无法大幅反弹，即便具有成本优势的大型糖厂也将陷入主业全面亏损状态。

经琢成表示，随着国内糖价的下跌，与进口价格价差也已明显缩窄，料将增加对国内食糖的采购需求，而糖厂大幅亏损的局面也难以长期维持，白糖期价企稳后料朝5,000元一线反弹。

国际糖业组织(IS0)此前预计，2013/14榨季全球糖产量将触及1.81亿吨，较上年同期增2%，超过1.76亿吨的全球消费量。因天气状况良好，国际产糖大国巴西、印度及泰国糖料蔗生产均好于预期。

外盘方面，洲际交易所(ICE)3月原糖期货周二微跌0.01%，收报每磅16.06美分，因丰产前景和需求迟滞令价格承压。最新交易数据显示，该品种总持仓升至839,055手，为9月20日以来最高。

(发稿 丁琦; 审校 杨淑祯)

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