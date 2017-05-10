标题新闻：韩国国家情报院院长被提名人Suh Hoon称，目前讨论可能的朝韩峰会还为时过早

台湾货币市场：拆款短率稳在高位，跨月资金少量供应静候央行会议

* 跨月拆款稍有供应，静待央行理监事会议召开 * A股纳入MSCI新兴市场指数令外资汇出，资金不均 * 跨月短票利率缓步走高，跨月RP利率也偏高 记者 董永年 路透台北6月21日 - 台湾银行间拆款短率周三稳在高位。资金调度人员称，周四央行理 监事会议召开前，市场气氛大致平稳。银行已有少数跨月拆款供应，对票券商的两周利率成 交在0.40%，多数仍需待周五后才会明朗。 他们指出，银行仍在因应提存期底调整积数，并为美化半年报冲刺放款，因此对跨月拆 款与买票态度相对保守。此外，市场也在观望央行总裁在理监事会议后发表的谈话，惟一般 预料货币政策将维持中性宽松。 〞有拆到一笔(跨月资金)，基本上还是以一周为主。〞一大型票券商资调人员说。 另一大型拆出方银行资调人员则称，今日还没开出跨月资金，仅供应月内到期续作，也 无法提供新资金。 市场仍密切关注外资动向，今早受中国A股纳入MSCI新兴市场指数消息冲击，外资反手 大举汇出，带动台币明显走弱；惟随即吸引出口商进场抛售美金，使台