《萨默斯专栏》打破恶性循环

(本文作者曾任美国财政部长与美国国家经济委员会主任,现任教於哈佛大学.以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 萨默斯(Lawrence Summers) 编译 杜明霞/张明钧

路透6月3日电---美国上周公布的就业数据低迷,欧洲金融紧张情势出现升温迹象,加上中国也传出不利消息,都令全球经济正回归健康成长路径的命题看起来愈加站不住脚.

局面看起来更像是再次陷入恶性循环:收入下滑导致信心下降,进而致使支出减少,这又促使收入进一步降低.金融紧张情势打击实体经济,欧洲尤为如此,而且还加剧了现有紧张状况.同时随着工业化经济体趋疲,依赖出口的新兴市场亦受到冲击.

问题并不在於当前政策路径是否合适,而在於应当做些什麽?为了制订出可行的解决方案,先来看看多数工业化国家非同寻常的利率水平.美国政府五年期借款的名义利率约为0.5%,10年期为1.5%,30年期为2.5%.德国利率还要低很多,日本则低更多.

更不同寻常的是通胀保值债券的利率.按实质利率计算,市场愿意倒贴逾100个基点购买五年期美债,倒贴逾50个基点购买10年期美债.若要实质利率变为正值,通胀保值债券的期限需超过20年.而且,德国和日本的实质利率还要低得多.值得注意的是,上周英国50年期债券提供的实质利率仅为4个基点.

这些低利率水准意味着,市场提供了将长期借款成本维持在低位的机会.

所有这些因素对宏观经济政策来说意味着什麽?美国和欧洲有很多人是都在呼吁采取进一步量化宽松举措,以压低长期利率.鉴於在当前经济疲弱状态下,政策上不作为比过度作为的风险要大,这种呼声或许是合适的.

但是,必须要想想,与利率再下降25或50个基点相比,有多少投资是企业在当前超低利率状态下变得不愿进行的.还值得一提的是,又有多少项目,企业在当前实质利率为负60个基点的情况下都认为无利可图,却会在实质利率进一步下降的情况下启动.此外,还存在对於实质利率超低是否会引发各种泡沫的问题.

量化宽松声浪再起之中也存在着怪异之处.这类政策的基本目标是是缩短公众所持有的、或包含政府及央行在内的整体公部门所发行的债务期限.可是民间部门任何一个头脑清晰的财务长都会认为,这是一个展延债务存续期并锁定低利率的时机,与央行的本意恰好相反.举美国财政部为例,有关债务管理政策的讨论中所强调的就是这点.但当央行在所有债券市场采取积极行动时,债务存续期的控制权就不是由美国财政部所独家掌控.

所以应该怎麽做呢?与其将重心放在调降已经处於极低水准的利率,享有如此低借款成本的国家不如扩大借款(而非减少借款),来改善其信用,同时进行投资以改善未来的财政状况,尽管在实质负利率的情况下恐怕没有办法带来正面的刺激需求效果.这些政府应该加速任何必要的维修计画--假设维修成本上升的速度处於或高於一般通胀率的水准,则发行债务会让一国更加富有而非更加贫穷.

我的同僚Martin Feldstein曾经指出,这是个适用於加速军备用品汰换周期的原则.类似的是,政府可以决定发行债务,然後买进当前租赁的办公空间;只要租金相对於建筑物价值的比率高於债务的利率,则这样的决策也可以改善政府的财务处境.而在当前政府借款成本低於2%的情况下,几乎可以肯定能达成上述的前提条件.

这些是可以开始着手的范例,因这些决策实质上涉及套利,政府利用其信贷来以更低的成本完成同样的服务内容.有不少公共投资计划的实质报酬率肯定也远高於零.假设1美元的投资专案能够扩大经济胃纳或增强创新能力,从而永久地为国内生产总值(GDP)每年带来0.04美元实质增长,则这个计划所花费的每1美元将可为政府带来至少额外0.01美元的岁收,而岁收增幅的高低则取决於其投资的领域.在实质利率低於1%的情形下,这个计划就将具有自偿的能力,这甚至还没有将凯恩斯经济模型的政策效果纳入考量.

上述的推论暗示,那些被视为避险去处、能以极低成本借入长期资金的国家,应该赶快把握此一契机.那些对於债务危机迫近高度警觉的国家应该一致持有这样的观点,因为你越是担心未来的借款能力,就越应该现在就进行长期借款.

当然我们也不能忽视借款增加会让外界忧心一国债信的问题.但若借入的资金是用来降低未来支出,或者是增加未来收益,则应可消弭上述疑虑.

任何一个理性的商业领袖应该运用此一时机来调整债务.工业化国家政府也应该这麽做.(完)