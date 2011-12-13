《萨默斯专栏》IMF在欧洲加快行动正当其时

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者曾任美国财政部长与美国国家经济委员会主任,现任教於哈佛大学.以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 萨默斯(Lawrence H. Summers) 编译 许娜
路透马萨诸塞州剑桥12月8日电---欧洲领导人今日将齐聚一堂,召开又一个"历史性"峰会,据说此次会议攸关欧洲命运存亡.但显然,这不会是他们最後一次为了应对金融危机而聚在一起.
如果此次峰会遵循法德两国的计划,那麽将会承诺确保欧洲财政纪律,并建立共同危机解决机制.此外,还将为意大利的承诺大肆庆祝,并强烈重申货币联盟的永久性.这些都是必要且可取的,但全球经济形势依然严峻.
由於欧洲是全球经济最大的一股力量,世界其他地区和欧洲都有着利害关系,所以都需要帮助这里避免金融动荡,帮助它持续增长,确保它的金融系统能够支持全球投资,尤其是考虑到欧洲银行跨境放贷规模远大於其他任何地区的银行.
对於国际货币基金组织(IMF)而言,目前也是一个历史性的关键时刻.应对危机的政策中心现在应从布鲁塞尔和法兰克福转到IMF的会议室.
IMF在1970年代解决英国和意大利问题,1980年代应对拉美债务危机,以及在1990年代对抗墨西哥、亚洲和俄罗斯金融危机时,都采取了双管齐下的举措,即一方面提供流动性,一方面强烈要求相关国家竭尽所能恢复其可持续的财务状况.对於该组织过去所做的确切政策选择,有很大的争论空间.但IMF一直坚持主张,无论现在还是将来,经济法规都不能向政治考虑妥协.每到关键时刻,IMF都开出药方,不仅只针对需要借入资金的国家,而且还涵盖了那些自身成功对全球经济而言具有系统重要性的国家.
IMF总裁拉加德8月在怀俄明州杰克森霍尔向成员国强调了欧洲问题的严重性.她指出,欧洲银行系统资本不足,需要以符合经济持续增长的方式来进行调整.现在,IMF需要在以下几个方面做出表示,并采取行动:
首先,按照IMF计划贯彻落实意大利的改革举措,这点非常重要.在欧洲当局强调希腊完全有偿债能力,并且能够完全偿债後,他们不太可能以单独行动恢复市场信心.此外,无论北欧国家是否给意大利施加条件,欧洲内部都存在根深蒂固的政治问题.因此,把问题转交给IMF处理要好得多.
其次,当IMF处理单个欧洲国家的问题时,需要比以往更清楚地认识到,这些国家身处一个货币系统和国家联盟之内.无法想象IMF会贷款给那些央行不致力於实施恰当货币政策,或者无视银行系统或有负债的国家.IMF对欧洲任何国家的支持,都应建立在与欧洲央行达成协议的基础之上.
第三,在处理货币联盟的单个成员国问题时,IMF无法孤立地评估该货币联盟中某一成员国的前景.如果某些国家的贸易逆差减少,那麽其他国家的贸易顺差也将减少.更普遍地说,应该根据经济坏境的实际预估来评估任何计划的可持续性.IMF必须小心谨慎,不要批准不切实际的改革计划.
最後,IMF有责任清楚指出全球经济面临的威胁.即便欧洲肆虐的债务危机缓解,经济恢复温和增长势头,全球经济仍会受欧系银行大规模去杠杆化操作的威胁.主权国家财政状况的改善能够带来帮助,但这还不够.如果银行业不能很快大规模重整资本,那麽全球信贷将大幅萎缩.
周五峰会过後,市场注意力将会、也应当转向IMF.该组织应该采取大胆的行动,但人们不应忘却以往危机的教训.这个国际机构可以提供帮助,但任何一个国家或地区未来是否繁荣,最终仍将取决於他们自身的努力.(完)
--译文审校 艾茂林
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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