《萨默斯专栏》财政撙节与扩大支出间的思辩

近年来美国和多数工业化国家的状况都不正常。失业率高企、就业市场职缺稀少以及通缩压力，都表明产出水平不是受经济中的产出能力所限制，而是受到需求水平的掣肘。此外，由于基准利率为零或接近于零，货币政策的效力也大打折扣。在美国，每年的国内生产总值(GDP)低于应有水平达1万亿(兆)美元，相当于每个家庭每年短少逾1万美元。

在这种状况下，我们有充分的理由预期改变赤字政策将会对就业和产出产生非比寻常的直接影响。无论政府或民间部门借款以应付支出，都会提升需求，因此会把产出和就业提升至应有水平之上。与正常时期不同的是，这些成果不会因民间支出减少而抵消，因为经济中已经有大量过剩产能，而且在基准利率已降至零的情况下，货币政策也难以轻易取得这样的效果。在金融危机导致经济低迷时期，乘数效应所发挥的作用要比其他时候更强。

我和Brad DeLong在去年布鲁金斯学会的经济活动论丛中发表一份研究报告，当中的估计数据显示，收缩性财政政策可能会增加、而不是降低未来的债务负担，因这类政策有其负面经济效应。这些估计数据仍在经济学家间争辩不休，我也不建议仅凭一项研究来决定政策。不过，在当前的背景下，我仍认为这是一个合理的推论，因为一旦把预算政策对经济表现的直接影响考虑在内，这类政策对于削减债务负担的影响力就大大减弱。

那么可以从这番财政政策影响的分析中推论出些什么呢？首先，美国和其他国家不会从旨在快速减赤的进一步措施中受益。不仅产出和就业受到冲击，经济进一步疲弱意味着我们的子孙将继承更多债务，承受债务负担的能力进一步降低。过早推出的减赤措施已经打击了多数工业国家的经济表现。

其次，虽然持续承受赤字是必须的权宜之计，但并不是可行的长期策略，而降低未来赤字的措施则可以提升信心。这类措施可能涉及承诺减少支出或增加收入，不过还有更好的办法。那就是将未来必需的支出项目提前，比如补充军事补给、修缮基础设施或、或重建政府设施，这不仅可以减轻未来的预算负担，而且可以增加目前的需求。这是未来的正确路线，但要达成这点则需要摆脱支持或反对撙节措施的的论战，专注于找出那些最能支持经济持续增长的措施。(完)