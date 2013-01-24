《萨默斯专栏》美国身背多重赤字

(本文作者曾任美国财政部长与美国国家经济委员会主任,现任教于哈佛大学.以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 萨默斯 编译 王兴亚/程琳

路透1月22日 - 自大选结束以来,美国公共政策辩论持续聚焦于未来的预算赤字以及可以采取什么措施来削减赤字.关切的面向一部份在于经济层面,认为债务不能以超过收入增长及偿还能力的速度无限增长下去.另外还有沉重的道德考量,即不能将当前负担过度转嫁到后代身上.此外,还有国际及安全层面的顾虑:债务过度积累可能导致美国容易受制于外国债权人,并丧失应对国际紧急状况的灵活性.

虽然经济预估并不确定,但如果除了2011年预算协议以及2012年底为避免跌落"财政悬崖"达成的协议外,不再采取进一步行动,那么未来15年债务增长的速度很可能将高于收入,这是无法长久维持的.因此,即便没有违约或政府停摆的风险,将削减未来赤字作为政策重点也是完全恰当的.

有些人反对继续着重研究如何削减未来赤字,理由是假定经济不会出现衰退,债务与国内生产总值(GDP)之比未来十年可能持稳.这种观点是不负责任的.考虑到所有不确定性以及当前债务水平,如果未来十年经济进展良好,我们恰恰应该着手降低债务比率.

削减未来的赤字应该是优先要务,但不能过度,成为经济政策的主导.过分侧重赤字,可能促使政府采取所谓的临时性减税等措施,表面上虽能美化赤字,实则增加了不确定性及长期财政负担.过分强调赤字,也可能抑制在基建、预防医学和税赋执法等领域的高回报投资.从长远来看,这些领域的投资可以改善我们的财政状况.

经济学家对"抑制型通货膨胀"的概念早已耳熟能详.当控制通胀的愿望主宰经济政策,并导致政府推出物价管制或补贴措施来抑制价格时,结果往往事与愿违.受到控制的物价可能不再上涨,所以表面看来避免了通胀.但是物资短缺,黑市和预算赤字扩大的情况将随之而来.抑制做法是不可持续的.当放松管制时,受到抑制的通胀就会爆炸式上升,1970年代初期尼克松的物价管制措施就是这个情况.

就像抑制通货膨胀其实是误入歧途一样,抑制预算赤字也可能是大错特错.企业经营如果单凭一年的获利情况来做判断,就可能做出最终有损股东的错误决策.同样,政府一味追求降低赤字,也可能做出只是压制而非解决赤字问题的事来.如果武断削减支出,政府机构以延后例行维护来应对,但日后造成更大负担;或者用承诺退休福利的方式给予报酬,但并未完全呈报出来,结果纳税人的最终负担还是增加.

与避免抑制预算赤字同样重要的,是确保强调预算赤字的同时不会忽略了其它同样清晰的不足.目前美国与很多工业化国家的利率都非常低.实际上,远至20年期公债的美国政府实质融资成本最近都呈负值.到海外旅行过的美国人都无法否认,我们的基础设施存在很大不足.就算不采取刺激性举措,当前经济形势也非常有利于更新美国基础设施.在实质利率接近于零的情况下,如果这类投资推动经济增长进而提高税收,债务与GDP之比就不会上升.

基础设施上的不足只是美国各种短板中最突出的一个.在金融危机爆发以来近六年里,我们的就业和经济增长都严重不足.试想一下,如果未来10年经济成长率维持着只增长0.15%的速度,到2023年债务与GDP之比也会下降2.5个百分点左右,相当于年底激烈协商后的增税规模.经济增长还可以创造就业和提高收入.