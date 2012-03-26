《萨默斯专栏》经济状态还远未达到适合回归常规政策的程度

(本文作者曾任美国财政部长与美国国家经济委员会主任,现任教於哈佛大学.以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 萨默斯(Lawrence H. Summers) 编译 吴云凌

路透麻省剑桥3月25日电---经济预测者分为两类:一类是无力预知将来却自以为能预测,另一类知道自己无力预测未来.经济的变化甚少被预测到,经常是已经发生了一段时间後,才被後知後觉地充分认识到.

因此,对美国经济的各种判断都只能是暂定的.目前可以确定的是,五年来首次,经济看似有很大的可能恢复明显高於潜能的增长步伐.换句话说,数年来经济温和成长的普遍预估一直面临下行风险,而现在则不再只有向下的一种可能.

在2010年和2011年的冬季与春季交替时,很多观察者认为自己探查到经济出现决定性转变的证据,但几个月後的情况让他们大失所望.然而,诸多因素暗示这次或许会有所不同.就业增幅一直远高於人口增速.股市上涨,预期波动率也比2007年危机开始以来的任何时候都低,这暗示环伺商业的不确定性已经降低.消费者此前一直推迟采购汽车和其他耐用品,形成积压需求.楼市似乎在企稳.近几年来,由於年轻人与父母同住,家庭组建率一直远低於正常水平.有朝一日这些年轻人会组建自己的家庭,从而创造出楼市愈强,家庭组建和需求愈多,进而居住条件愈好的这样一个良性循环.假设监管政策恰当,那麽移动通讯技术创新、社交网络以及新发现的石油和天然气就可能推动大规模的投资和就业创造.

诚然,油价高涨、欧洲出现更多问题以及对未来财政赤字的忧虑引发金融动荡的风险依然突出.不过与2010年和2011年不同的是,这些风险可能已经被市场所消化,并已反映在消费者和企业支出的展望中.

油价涨幅已经很可观.欧洲的问题难以根治,但在未来几个月也不太可能象2011年那样严重恶化.市场人士对赤字状况发出刺耳警报.因此这些领域只需传出一般的好消息,就可能导致当前的预估向上修正.

那麽对於宏观经济政策意味着什麽呢?我们正在经历的这波复苏与其说是反映了美国经济的天然韧性,不如说是财政和货币决策者为抵消民间部门去杠杆操作而采取的非常规措施,而去杠杆化的过程还远未结束.一个在康复中、但没有完成所有疗程的病人面临着很大的风险.同理,未来几年经济复苏面临的最大威胁,不再是财政紧缩或外部冲击的可能,而是政策过快地从维持充足需求转向传统的财政和货币审慎政策.

从经济潜能的角度来衡量情况就更加悲观.失业率较正常水平仍高出2个百分点;就业岗位比潜在趋势水平少500万个;国内生产总值(GDP)与潜能水准的差距接近1万亿美元.即便经济每个月创造30万个岗位,并以4%的速度成长,也需要数年时间才能恢复到正常状态.因此,今年万万不宜後撤,采用那些适合正常状态的政策.

实际上,最近有关滞後效应的研究显示,这种滞後会产生非常不利的後果.Brad Delong和我在近期的一篇论文中提出,通过收缩经济而过早且过度地迈向财政紧缩,恐会加剧长期预算问题.

那麽,在一个政策信誉为根本的世界里,该如何应付对财政可持续性、过度信用创造以及最终回归常态等问题的合理关切呢?正确的做法是执行致力於状态正常化的政策,但前提是某些条件得到满足.

美国联邦储备委员会(美联储,FED)可以维持当前的联邦基金利率,直至失业率或预期通胀等某些目标得以实现.还有承诺在许多年内为基础设施提供资金,其中可以包括一条融资机制,譬如当就业或产出增长达到一定水平时,就会触发一项汽油税.税收改革可以随着经济的改善,引入新的税率.

有条件的承诺能让家庭和企业明白政策将如何演变,而且在有必要立法的领域能消除政治不确定因素.它让决策者能够同时承诺近期扩张和中期谨慎,而这正是目前我们所需要的.

在一个多变的世界中,政策中总是存在偶然因素,谁都不可能精确地预知未来.坦率地承认这一点,才是提供信心和保护信誉的正道.(完)