《萨默斯专栏》撙节措施将欧洲再次推到悬崖边缘

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者曾任美国财政部长与美国国家经济委员会主任,现任教於哈佛大学.以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 萨默斯(Lawrence H. Summers); 编译 艾茂林/肖群英/兰秀娟
路透马萨诸塞州剑桥4月30日电---欧洲遏制危机的努力又没成功.欧洲央行(ECB)承诺向银行业提供近1万亿美元三年期低息资金,即使不能解决这场危机,也有理由期望其能在很长一段时间内遏制危机.不幸的是,事实证明欧洲央行的努力也只不过是权宜之计而已.疲弱的银行业者,特别是西班牙的银行,买入了更多本国公债,而外资则不断抛售.眼见银行业持有疲弱国家的脆弱债券,市场愈发紧张起来.欧洲和全球经济再次濒临悬崖边缘.
当前政策的制定者和支持者认为,继续执行现有策略的决心不足.其他人则辩称,先前的努力失败表明需调路线.後一种看法似乎逐渐得到欧洲民众的认可.
这种想法很恰当.当前敦促欧洲采取的很多措施,不仅可能成效寥寥,而且可能产生适得其反的作用,不利於维持欧洲货币联盟、恢复正常财政状况和政府重回市场融资以及重建经济增长.
欧洲当局的政策制定基於这样的前提假设,即成员国负债过高,无法以合理条件从市场融资,而与过度负债相伴的高利率损伤金融体系并抑制经济增长.于是当局的策略便是一边提供融资,一边坚持财政撙节措施,寄望成员国能透过加强控制过度开支来重塑信誉,拉低利率及重启经济成长.该策略的成功案例包括国际货币基金组织(IMF)在新兴市场实施的计划和德国统一後的调整阶段.
遗憾的是,欧洲对一些重要方面的问题作出了误诊,并设定了错误的战略方针.除经济规模仅占欧元区2%的希腊外,政府肆意挥霍并非是问题的根源所在.就在五年前,西班牙和爱尔兰的债务与国内生产总值(GDP)之比还是出了名的低,远低於当时的德国.意大利的债务比率偏高,但赤字状况良好.欧洲问题国家陷入困境,是由於2008年爆发的金融危机破坏了他们的金融体系,导致经济增长崩溃.高赤字更像是问题的症状,而非病因.治标不治本通常会使病人的状况恶化.
欧洲财政问题的根源是经济缺乏成长.在利率远高於经济增长率的金融环境下,债务问题都会失去控制.对欧洲而言,正确的做法是侧重经济成长;由此来看,增加撙节力度无异於南辕北辙.
系统性对比表明,当一国经济受到需求约束,且无风险短期利率处於近零水平时,削减1%的赤字,往往会产生1-1.5倍的乘数效应,即一国支出与GDP之比每削减1%,或税收与GDP之比每提高1%,GDP就会相应减少1-1.5%.从本质上讲,削减赤字之所以会给GDP造成更大的负面影响,是因为经济增长减速的乘数大於1.这意味着在国家层面实施撙节措施,其结果恐怕与维护信用的初衷相违背.财政紧缩会减少收入,从而限制偿债能力.一旦考虑到经济萎缩对税收收入和社会福利发放带来的不利影响,此举在减赤方面就是只得到有限的效果.另外,紧缩措施降低了资本支出并推升失业率,这势必会打击生产能力和失业者的工作意愿,给未来经济增长前景蒙上阴影.
这些问题在欧洲大陆会被放大.一国经济放缓,会令其他国家的出口需求减少.从算术角度来看,某些国家增加节省和出口,其他国家必定要提高支出和进口.德国近年来取得的巨大成功,就是凭借其成为了净出口大国,如果没有欧洲二线国家大规模举债及进口,德国不可能取得这番成就.除非德国采取允许贸易顺差缩减的政策,否则欧洲二线国家不可能成功地大规模削减债务.
当然持怀疑观点的人会问,给本已陷入债务困境的国家开出一张扩大支出的药方,怎麽能是对症下药?答案就在於个人举债与国家举债有区别.通常情况下,个人降低举债规模有益于债权人;但如果一个人不再借钱以支付上班通勤费用的话,对债权人没有任何好处.一国的收入由支出决定,因此若追求撙节举措令一国经济陷入螺旋式下滑,则对债权人毫无益处.是的,最终将需要上调退休年龄,改革导致僵化的制度,并调整福利计划;逐步推行这些举措将有所裨益.但若要取得政治及经济上的成功,就需要经济恢复成长.
只有经济恢复成长,欧元区才能存活下来,欧洲金融问题才能得以解决.如果说有需要人们集体应对的情况的话,眼前这种就是.展望未来,国际货币基金组织(IMF)和国际社会在决定是否进一步祭出支持政策时,应不仅要求单个国家采取行动,还需让欧洲整体承诺恢复经济成长.(完)
--译文审校 张涛/程琳/杜明霞
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。
路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。