《萨默斯专栏》财政节支与扩大支出间的思辩

(本文作者曾任美国财政部长与美国国家经济委员会主任，现任教于哈佛大学。以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Lawrence Summers 编译 戴素萍/兰秀娟/李春喜

路透6月2日 - 在房市和能源产业的带动下，今年美国经济复苏可能会加速，而预算赤字预估已然下滑。

不幸的是，欧洲经济仍然迟滞，尽管有一些证据显示，日本的刺激政策正在发挥作用。

有关“节支”的看法，全球正在激烈地讨论着。而这全都让人重新思考应该适时引导财政政策的基本准则。这需要体认到，政策的设定必须要考量到经济的情况。

一个稳健的政府必须随时寻求平衡支出和收入，如此才能确保债务得以为继。反之则会带来不稳定及不必要的经济成长放缓，并招致违约和经济灾难。

不过同样重要的是，负责任的财政政策需要体认到，当经济状况疲弱且利率变动受限时、就像近些年许多发达国家的情况一样，财政政策上的变动将对经济活动产生重大影响，而这反过来将影响税收和社会保障支出。在这种情形下，迅速降低预算赤字的积极做法事实上可能会适得其反，因为经济萎缩抵消了任何直接的益处。

众所周知，用赤字来融通政府支出，并不是税务融通或挖东墙补西墙的替代方案，这仅是一种延迟支付政府开支的方法，当然因为负债是要支付利息的，所以增加了纳税人的负担。一个家庭或一家企业不可能无限制地提高债务与收入的比例而永保偿债能力，一国政府亦做不到。目前还找不到只支出而不相应提高收入的永久可行办法。

随之而来的论点便是在正常情况下，赤字政策毫无益处。公共部门举债并不会降低最终的税收负担。这往往会排挤民间借贷，将资金导向经济成长及创造就业的投资，而这同时也会扩大国际借贷，亦即造成进口大于出口，此外对未来加税的预期可能会妨碍民间支出。虽然在举债支持下的政府支出或减税推升了需求，但在正常情况下美联储可以通过调整基准利率来实现同样的目标。

也正是这一逻辑促使美国两党在20世纪80年代末和90年代采取了相应的措施来平衡预算。正是由于1990、1993和1997年美国所采取的政策举措，该国财政部才能在2000年用税收盈余来偿还联邦债务。减赤、相应的资本成本下滑及扩大投资，均为促成20世纪90年代美国经济强劲增长的重要驱动力，当时生产力迅速成长、失业率降至4.0%下方。重要的是当时出现了良性循环，减赤令资本成本降低且提升了信心，促使经济更加快速地成长，进而进一步降低了赤字，从而强化了这一循环。

近年来美国和多数工业化国家的状况都不正常。失业率高企、就业市场职缺稀少以及通缩压力，都表明产出水平不是受经济中的产出能力所限制，而是受到需求水平的掣肘。此外，由于基准利率为零或接近于零，货币政策的效力也大打折扣。在美国，每年的国内生产总值(GDP)低于应有水平达1万亿(兆)美元，相当于每个家庭每年短少逾1万美元。

在这种状况下，我们有充分的理由预期改变赤字政策将会对就业和产出产生非比寻常的直接影响。无论政府或民间部门借款以应付支出，都会提升需求，因此会把产出和就业提升至应有水平之上。与正常时期不同的是，这些成果不会因民间支出减少而抵消，因为经济中已经有大量过剩产能，而且在基准利率已降至零的情况下，货币政策也难以轻易取得这样的效果。在金融危机导致经济低迷时期，乘数效应所发挥的作用要比其他时候更强。

我和Brad DeLong在去年布鲁金斯学会的经济活动论丛中发表一份研究报告，当中的估计数据显示，收缩性财政政策可能会增加、而不是降低未来的债务负担，因这类政策有其负面经济效应。这些估计数据仍在经济学家间争辩不休，我也不建议仅凭一项研究来决定政策。不过，在当前的背景下，我仍认为这是一个合理的推论，因为一旦把预算政策对经济表现的直接影响考虑在内，这类政策对于削减债务负担的影响力就大大减弱。

那么可以从这番财政政策影响的分析中推论出些什么呢？首先，美国和其他国家不会从旨在快速减赤的进一步措施中受益。不仅产出和就业受到冲击，经济进一步疲弱意味着我们的子孙将继承更多债务，承受债务负担的能力进一步降低。过早推出的减赤措施已经打击了多数工业国家的经济表现。

其次，虽然持续承受赤字是必须的权宜之计，但并不是可行的长期策略，而降低未来赤字的措施则可以提升信心。这类措施可能涉及承诺减少支出或增加收入，不过还有更好的办法。那就是将未来必需的支出项目提前，比如补充军事补给、修缮基础设施或、或重建政府设施，这不仅可以减轻未来的预算负担，而且可以增加目前的需求。这是未来的正确路线，但要达成这点则需要摆脱支持或反对撙节措施的的论战，专注于找出那些最能支持经济持续增长的措施。(完)

(译文审校 张明钧)

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