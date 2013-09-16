（修正）分析师看萨默斯退出美联储主席职位竞争

(去除内文第一段赘字)

路透9月15日 - 美国总统奥巴马前经济顾问、克林顿政府财长萨默斯，决定退出美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席一职的竞争。现任主席伯南克的任期将于明年初结束。

“我不情愿地认为，对于我的任何可能确认程序，都将引起争吵，将不利于美联储、政府和全国经济复苏，”萨默斯在致奥巴马的信中表示。

该消息最先由华尔街日报报导。

分析师评论：

波士顿LOOMIS SAYLES副董事长暨投资组合经理人DAN FUSS：

萨默斯下了一步好棋。这是债市短线利多。

美国公债将会因为这个消息而上涨，因投资人认为萨默斯对量化宽松采取强硬立场。

TIS GROUP创始人暨投资总监LARRY JEDDELOH：

10年期公债价格已经部分反映了萨默斯出任(美联储)主席的前景。

“如果萨默斯基本已经无望，我认为公债将会上扬。”

Jeddeloh称，若10年期公债收益率回到2.3-2.4%，他不会觉得意外。

波士顿EATON VANCE投资经理Eric Stein：

我的确认为投资者的担忧会缓解，美联储在政策方面会更连贯。

对此的下意识反应可能是利好公债，不利美元，但有利股市。

我认为总体来说这是好事，因为尽管萨默斯头脑敏捷，而且是一位非常有才能的经济学家，但我认为他的行事方式会令美联储其他同僚感到极具挑战。

伯南克在消除美联储个人化烙印方面取得了很大进步，使之降低了对主席的依赖，如果萨默斯担任主席，这种趋势或许会大大后退。

PROGRESSIVE CHANGE CAMPAIGN COMMITTEE联合创始人ADAM GREEN：

“萨默斯以前放松对华尔街监管并迎合美国企业的决定，令数以百万计的美国人的生计变得更加艰难。他若当选可能会是个糟糕的美联储主席。奥巴马总统应该任命一个没有从华尔街收受数以百万计薪酬的人来带领美联储，而且这个人愿意让经济优先考虑小人物的利益，而非进一步让大人物们更加富有。”(完)

(编译 张涛；审校 郑茵)

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