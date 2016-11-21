投资焦点：新兴市场2017年恐再度表现低迷 顶级基金感到担忧

图为多种面额的俄罗斯卢布。 REUTERS/Kacper Pempel

路透伦敦/新加坡11月20日 - 新兴市场这一年以下跌开始，恐怕也会以下跌结束。

继1月底至10月带来可观的回报后，新兴市场股票与债券再次回落，让预期该板块在落后发达市场多年后终于迎来拐点的投资者感到失望。

去年参加路透全球投资展望峰会的货币经理们正确地预测到了向有利于新兴市场方向的转变。而在特朗普刚刚当选美国总统后，在11月14-19日召开的今年峰会上，与会者的看法远不及去年乐观。

美国大选后，摩根大通追踪的新兴市场债券基金流出规模创出64亿美元的纪录，是年初以来流入资金的10%。数据显示，股票基金流出规模达年初以来流入规模的三分之一。

2016年迄今的回报仍为正值，但预计未来更艰难。很多与会人士称，已将新兴市场的交易结清。其中NN Investment Partners在2015年底对新兴市场看法转为正面，但最近改变观点。

“我们认为，特朗普对于新兴市场来说是规则改变者，”NNIP首席策略师Valentijn van Nieuwenhuijzen在峰会上表示。

他指出，特朗普可能会、也可能不会贯彻竞选承诺，对贸易伙伴加征关税或在美墨边境筑墙。

但他料将通过减税和增加基建投资来释出上万亿美元的刺激。这正在影响美国债市，推动债券收益率上涨，消化未来通胀跳升的情景。

“我们在新兴市场担心的不仅是保护主义风险，而是这种风险与通货再膨胀结合在一起，这削弱新兴市场题材，”van Nieuwenhuijzen补充称。

自10月中以来，这种“通货再膨胀”押注导致新兴市场的吸引力下降。美银美林在11月8日美国大选后对投资者的访查显示，新兴市场股票配比录得五年半来最大月度降幅。

瑞士宝盛集团亚洲首席投资官Bhaskar Laxminarayan表示，他们公司的全球股票投资组合中90%配比在发达市场，因西方保护主义带来的阻力升高。

**新兴市场债券或受重创**

今年早些时候，新兴市场的涨势伴随着美元指数下滑5%。自美国大选以来，美元已经升值5%至14年高点。

“投资者认为美元已经见顶。如果这种看法被证明是错误的...的确会让市场格局大为改观，”摩根大通资产管理公司新兴市场主管Richard Titherington称。

但倘若特朗普的基础设施建设计划重新引燃对大宗商品的需求，并提振美国经济增长，那么其当选对于发展中经济体来说也并非明显不利。

“还不是撤离的时候。大宗商品正在企稳，而且眼下看到新兴市场企业获利增长的事实，让我们觉得就股市而言，新兴市场还会继续向前，”瑞银财富管理首席投资官Mark Haefele称。

新兴市场债券则是另一番景象。美债收益率上升，不仅令新兴债券吸引力大减，也让政府和企业对到期债券进行展期或发行新债的成本加大。

Haefele正在避开新兴市场，认为美国若出人意料地进一步加息，新兴市场债券会将受到重创。

以南非兰特、卢布等币种计价债券的抛售将会最为严重。此类债券曾连续三年下滑，今年出现反弹，因贝莱德(Blackrock)、太平洋投资管理公司(PIMCO)等大型投资者买回。

贝莱德固定收益首席投资官Rick Rieder在纽约发表讲话时称，他还不准备撤离，并称2017年的新兴市场是“一个巨大的机会”。

**不是眼下的题材**

峰会中，许多与会者表示他们可能在2017年重新进场，因发展中市场仍有部分颇具潜力，而且美元强势上涨可能不合美方决策者的胃口。

墨西哥遭受特朗普题材卖压的重创，但Carmignac Gestion的Didier Saint-Georges等人却表示，墨西哥披索大贬反而提升了竞争力。

“现在我肯定会买进(墨西哥资产)，这是着眼于2017年，”Saint-Georges说。

GAM Investment Solutions也继续押注披索，同时削减其他新兴市场持仓。不过，该集团领袖Larry Hatheway计划一旦债市和美元平静下来就会再度布仓。

“展望2017年那些应该表现不错的市场，我认为新兴股市和货币将有不错的机会，”Hatheway称，“只不过不是眼下的题材。”

图表：

2016年迄今新兴市场资产回报reut.rs/24AQWD0

新兴市场与发达市场获利增长比较tmsnrt.rs/2gmGy1d

新兴市场与发达市场估值比较tmsnrt.rs/2g4x9sq

(完)