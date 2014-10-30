《路透精英汇》阿里巴巴股价有望在三年内上涨逾一倍

路透纽约10月29日 - Morgan Creek Asset Management主管Mark Yusko周三表示，未来三年中国电子商务巨头阿里巴巴(BABA.N)的股价有望上涨逾一倍，从而取代苹果(AAPL.O)，成为全球最大上市公司。Morgan Creek管理着40亿美元的资产。

“我认为阿里巴巴将在三年内成为全球资产价值最高的公司，”Yusko在路透中国峰会上表示。

Yusko说，三年之内，阿里巴巴股价或将从当前的大约99美元上涨至250美元。

Morgan Creek有5%的资金投资于阿里巴巴，后者于9月在纽约证交所挂牌上市。

Yusko在峰会上说，Morgan Creek在两年前阿里巴巴还未上市时，通过私下交易入股了该公司。此次峰会是在路透的纽约办公室召开的。

“我真的相信，阿里巴巴将成为全球第一大电商企业，”Yusko说，他还说，阿里巴巴目前的股东雅虎(YHOO.O)很有可能成为阿里巴巴的一部分。

雅虎没有立即回复置评请求。

但有些投资者还是回避了阿里巴巴的股票，指他们对该公司治理结构存在疑虑，而创始人马云一方面担当公司掌门人，一方面又在其他方面拥有投资权益，这其中也存在利益冲突。

但Yusko说，着眼于特定领域的投资者仍能在中国找到机会。他说，Morgan Creek尤其看多五个领域：零售、消费、中国互联网、医疗以及替代能源。(完)

(编译 王颖；审校 徐文焰)

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