《路透精英汇》俄铝预期铝价明年将持稳于每吨1600-1700美元

路透莫斯科9月16日 - 俄罗斯铝业联合公司(UC RUSAL)(0486.HK)预期，若中国不增产、全球库存持续下滑且需求增加，则明年铝价将持稳于每吨1,600-1,700美元区间。

一段时间以来，铝价一直面临供应过剩的压力。根据路透调查，今年铝价平均料约为每吨1,565美元，接近当前水准。

“事实上铝市今年已经找到稳定点，此为五年来首见，”俄铝副执行长Oleg Mukhamedshin周五在莫斯科举行的路透俄罗斯投资峰会上表示。

“我们预期今年全球将短缺70-80万吨，若考虑到消费量6,000万吨，短缺的幅度相当具有象征意义。其重要之处在于它显示市场已经脱离过量生产的情形，”Mukhamedshin表示。

俄铝一直提倡关闭不赚钱的铝生产工厂，且该公司已经降低自身产能；去年中国宏桥集团(1378.HK)挤下俄铝，成为全球最大铝生产商。

不过在那之后，俄铝西伯利亚Boguchansk新炼厂已开始试运行，该厂年产能为14.7万吨。

Mukhamedshin指出，该公司也同时在和俄罗斯及外国银行洽商，为Taishet项目筹集8亿美元的项目融资，并在2018年底之前建构43万吨的年产能。

他称，“Taishet项目已经投资约8亿美元，2008年金融危机之前建设活动相当活跃...若我们不打算打销这笔资金，那就必须完成建设。”

俄铝自2007年起开始兴建该西伯利亚炼厂，目前并不打算将项目产能提高到最初规划的96万吨。

根据Mukhamedshin说法，与银行间的协议料将在2016年底之前达成，俄铝希望Rushydro(HYDR.MM)或另一家俄国水力发电商会合作参与该项目。俄铝截止6月底的净债务达83亿美元。

他称，俄铝仍打算将Boguchansk产能提高至30万吨，但若决定推进Taishet项目，则将不会继续扩大Boguchansk产能。

俄铝计划2017年产出持稳在368万吨铝。(完)