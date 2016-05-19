《路透精英汇》资产管理公司不需要新的流动性保护机制--ESMA主席

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透伦敦5月18日 - 欧洲证券和市场管理局主席(ESMA)麦尧尔(Steven Maijoor)表示，资产管理公司目前不需要新的保障机制来因应流动性的下滑。流动性降低已造成债市急剧震荡。
麦尧尔表示，由于科技进步、银行参与的活跃度降低，而资产公司的参与增加，债市的结构已有所改变。
“是的，流动性已经变了。现在就说需要另外的政策，那是言之过早了，”他周三在路透金融监管峰会上表示。
他的看法与央行人士截然不同。后者希望针对资产管理公司推出新的规定，以保护金融市场的稳定。
举例来说，美国和德国政府公债的流动性下滑，已经让资产管理公司难以在必要时卖出债券。
因此，央行人士已呼吁对流动性管理及资产管理公司的杠杆操作采取新的规定。
金融稳定委员会(FSB)将在9月前提出全球政策建议。(完)
(编译 戴素萍 审校 高琦)
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路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
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