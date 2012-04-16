奥巴马要求严查美国特工召妓丑闻

四分之一投资者预计未来一年至少有一国退出欧元区--调查
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路透哥伦比亚卡塔赫纳4月15日电（记者 Laura MacInnis/Caren Bohan）---美国总统奥巴马周日称，特勤局(Secret Service)将全面调查美国特工召妓的报导，如果情况属实，他对此极为愤怒。这些特工被派往哥伦比亚是为保护奥巴马。
奥巴马在哥伦比亚出席了美洲峰会，他希望随行特工和军人在海外应尽显尊严和正气。
他在加勒比海沿海城市卡塔赫纳（Cartagena）的新闻发布会上称：“显然，相关报导证明，他们没有达到这些标准。”
“如果媒体的说法得到证实，我无疑会非常生气。”
这起丑闻让华府颇为尴尬，令哥伦比亚举办的美洲峰会“黯然失色”。
美国特勤局特工负责保护美国总统及家人、政府高官和外交人士，这起丑闻将影响特勤局以往的良好声誉。
美国一名资深国会议员称，丑闻还表明，不良行为此前未被注意，他呼吁调查者彻查以往是否存在其它过错。
有报导称，在奥巴马抵达哥伦比亚之前，有美国特工和军人在当地召妓并引发风波。特勤局已令11名特工暂时休假，另有五名美国军人也卷入此事。
当地警方一消息人士称，这些美国人携多名妓女回到奥巴马即将入住的海滨酒店。（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
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