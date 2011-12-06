《路透精英汇》黑石亚洲主管称明年亚洲投资首选地为中国和东南亚

路透香港12月6日电---环球私募股权投资基金--黑石(BX.N)（Blackstone）亚太区主管Michael Chae周二称，明年在亚洲投资的首选地是中国和东南亚。

他在路透2012投资展望峰会上并表示，对中国和亚洲新兴市场的投资来说，消费是主要领域。

此外，他认为，亚洲和环球宏观经济可见"高於平均水平的不确定性"，这正影响着并将在2012年继续影响投资决定。（完）

--编译 陈敏; 审校 丁淑琴

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