《路透精英汇》黑石亚洲主管称明年亚洲投资首选地为中国和东南亚

国际油价上涨 受美国制裁伊朗和美国就业数据带动
“我认为，市场一致认为伊朗消息支撑油市，但我认为，可能更多的是就业报告推动短期(原油)需求上升，”Frost & Sullivan董事CarlLarry说。
路透香港12月6日电---环球私募股权投资基金--黑石(BX.N)（Blackstone）亚太区主管Michael Chae周二称，明年在亚洲投资的首选地是中国和东南亚。
他在路透2012投资展望峰会上并表示，对中国和亚洲新兴市场的投资来说，消费是主要领域。
此外，他认为，亚洲和环球宏观经济可见"高於平均水平的不确定性"，这正影响着并将在2012年继续影响投资决定。（完）
--编译 陈敏; 审校 丁淑琴
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“我认为，市场一致认为伊朗消息支撑油市，但我认为，可能更多的是就业报告推动短期(原油)需求上升，”Frost & Sullivan董事CarlLarry说。
路透纽约2月3日 - 美国股市周五攀升，标普500指数收盘略低于纪录高位，受金融股上涨推动，因特朗普总统推出减少监管举措，且就业报告强劲。
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