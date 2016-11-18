《路透精英汇》亚洲债市震荡局面将持续至明年首季--道富环球投资管理

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透新加坡11月18日 - 道富环球投资管理(SSgA)指出，亚洲债券投资应有心理准备，后市将有更多剧烈震荡，至少持续到2017年第一季，届时，美国总统当选人特朗普的政策，是否会反映竞选期间的反全球化言论，料将更加明朗。
“如果特朗普说到做到，这可能会带来很大震撼，”SSgA亚太固定收益负责人Ng Kheng Siang在路透全球投资前景峰会上表示。“有些人并不全然相信他说的话，不把他的话认真当一回事。但你不得不多少认真看待他。”
特朗普赢得选举后，印尼及马来西亚的资本外流规模名列前茅，有可能还会继续面临抛压。
特朗普意外胜选可能打击贸易导向国家的疑虑，在全球各地引发一波新兴市场资产下跌。特朗普在竞选期间承诺对中国产品课征贸易关税、重新谈判一些贸易协定、及废除跨太平洋伙伴关系协定(TPP)。
“很多亚洲国家的出口已持续放缓，”Ng指出。“如果有TPP，会有得有失，但它有希望创造更多贸易量。这个希望已经不再。”
“倘若没有TPPA，对贸易定会造成负面影响，对日本、马来西亚和新加坡等很多国家来说就是一个挫折。而且其中很多国家的内需正在减慢，他们渴求新的增长...若没有TPPA，这些希望就破灭了。”
他称，现在这些国家或许必须要着眼在亚洲内部达成贸易协议。
**美元走强**
拜特朗普财政刺激的承诺所赐，对经济加快增长和通胀预期的憧憬，令美元指数周五涨至13年半高点。
Ng称，对通胀率回升以及美国联邦储备委员会(美联储/FED)加息的预期，以及由此带来的强势美元，定会吸引资金逃离亚洲市场。
他说，马来西亚和印尼市场受创最重并不奇怪，这两个国家的市场外资占到高达50%。
“这可能吸引资金更加大举外流，”他说。“需要非常小心地应对这种连锁反应。”
他说，马来西亚和印尼的曝险意味着，如果美元进一步走强，这些市场易出现更多资金外流。
“美元走强来势汹汹，央行们没有很多降息的空间，”Ng说。“如果货币政策这个手段不再那么可靠，就需要更多地依赖财政政策。这取决于你是否有财力这样做。”
Ng说，印尼比马来西亚更有能力运用财政措施来提振经济，马来西亚总理纳吉布明年可能举行提前选举。
“马来西亚方面，在知道可能要进行选举的情况下，对于扩张性财政政策也有一些预期。这可能有助于提供一些短期缓冲。但他们还是很谨慎，因为如果开支过度，或将招致评级机构的负面评价，”他说。
即便特朗普相关风险消退，Ng说其他事件可能取而代之，比如英国退欧，还比如12月的意大利修宪公投。(完)
(编译 蔡美珍/孙茉莉/艾茂林; 审校 汪红英/刘秀红/白云)
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