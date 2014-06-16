《路透精英汇》亚洲富人提防全球银行管理其财富--保得利信誉通

图为在韩国拍摄的美元和人民币现钞。 REUTERS/Lee Jae-won

路透新加坡6月16日（记者 Rachel Armstrong/Saeed Azhar） - 保得利信誉通（Portcullis TrustNet）集团主席张国光（David Chong）在路透全球财富管理精英汇上表示，亚洲富人更加提防让银行管理他们的财富，更愿意托付规模更小的资产管理机构。

张国光指出，银行因帮助客户逃税而遭到重罚以及对银行建议客观性的疑虑促使亚洲富人考虑其他的机构。

“富有家庭越发不信任全球大型银行。他们显然不想让大银行管理他们的财富，因此考虑优秀的资产管理机构。”

亚洲财富管理行业被瑞银UBSN.VX和花旗(C.N)等大银行主导，独立资产管理公司的市场份额很小。近期独立资产管理公司的数量在增加，过去四年里，仅新加坡预计就注册成立了25家。

资产管理公司对客户收取管理费，而银行家则往往是通过向客户销售产品赚取佣金，客观性部分推动了资产管理公司的崛起。

瑞士的银行遭到税务调查也有利于独立资产管理公司。上个月，瑞士信贷CSGN.VS因帮助美国客户逃税，同意向美国当局支付26亿美元罚金。

张国光指出，调查让很多依赖银行保密能力的富人意识到需要合理筹划纳税。

“这不是避税的问题。这是分散风险。如果有政府试图没收他们的财富，至少他们的财富很分散。”张国光说道。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。