《路透精英汇》大银行需要证明 规模很重要--汇丰主席

英国政府料采取干预方案 在退欧后时期刺激工业复兴
路透伦敦1月22日 - 英国周一将公布一个新的干预方案，寻求提振工业生产，并刺激科技和研发投资，在退欧后时期平衡非常侧重服务业的经济。
路透伦敦5月14日 - 汇丰控股(HSBA.L)主席范智廉(Douglas Flint)周四在“路透监管峰会”上表示，作为全球最重要的两家银行之一，汇丰能给客户带来益处和更大的稳定性，但也越来越有必要向股东表明规模大的重要性。
业务复杂的大型银行面临来自投资者要求缩小规模或分拆的压力，因为管理大型机构的额外成本和需要持有更高的资本，已经超过规模所带来的优势，而一直以来这都被奉为银行业经营的圭臬。
“管理层的职责和面临的挑战是证明规模大益处，”范智廉表示。
“你可以说这有利于客户，但你能证明有利于股东吗？”他说，而且投资者愈发对此提出质疑。
汇丰和摩根大通(JPM.N)被监管机构指定为全球最具系统重要性的银行。摩根大通已然拒绝了分拆的要求，表示在银行业，规模向来是“成功的重要因素”。
“我会认同摩根大通的说法，”范智廉说。
不过自从2007/2009年金融危机以来，投资者开始质疑规模大的优势，因为大银行的收益往往与小银行的差不多。
随着监管机构要求加强控制和合规管理，汇丰和其他大银行已经开始缩减规模，以提高利润率、削减成本，并简化业务。(完)
(编译 李春喜 审校 高琦)
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