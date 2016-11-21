《路透精英汇》企业获利料大幅回升 或带动股市续涨--投资者伯恩斯坦

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约11月18日 - 投资者伯恩斯坦(Richard Bernstein)周五表示，全球获利反弹可能带动股市持续攀升，尽管债市走跌推高利率。
“我们正处于全球获利能力复苏的过程中，”Richard Bernstein Advisors执行长伯恩斯坦在纽约路透全球投资前景峰会中表示，“这还是非常初步的阶段。”
他表示，2017年标普500指数.SPX获利增长可能在15%左右。根据汤森路透I/B/E/S，分析师预估为12.2%。
自特朗普11月8日赢得美国总统大选后，标普500指数已被投资者推升约2%。指标10年期美债收益率接近2.35%，由选举日当天的1.86%走扬。
但伯恩斯坦表示，投资者的支持仍未到位，他认为这是史上最佳的牛市之一。
“我认为市场现在的反应更像是一夜情，”他表示，“我觉得还没看到资产配置出现持续性的转变，从而可以表明大家已经真正拥抱股市。”
他也认为全球获利料将走升，因此在新兴市场建立了相当大的仓位，规模为该公司2009年创立以来首见。
伯恩斯坦在今年上半年开始买进新兴市场标的。
“我们认为新兴市场相当有吸引力，”他表示。(完)
(编译 陈宗琦；审校 高琦)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。