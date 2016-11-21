《路透精英汇》企业获利料大幅回升 或带动股市续涨--投资者伯恩斯坦

路透纽约11月18日 - 投资者伯恩斯坦(Richard Bernstein)周五表示，全球获利反弹可能带动股市持续攀升，尽管债市走跌推高利率。

“我们正处于全球获利能力复苏的过程中，”Richard Bernstein Advisors执行长伯恩斯坦在纽约路透全球投资前景峰会中表示，“这还是非常初步的阶段。”

他表示，2017年标普500指数.SPX获利增长可能在15%左右。根据汤森路透I/B/E/S，分析师预估为12.2%。

自特朗普11月8日赢得美国总统大选后，标普500指数已被投资者推升约2%。指标10年期美债收益率接近2.35%，由选举日当天的1.86%走扬。

但伯恩斯坦表示，投资者的支持仍未到位，他认为这是史上最佳的牛市之一。

“我认为市场现在的反应更像是一夜情，”他表示，“我觉得还没看到资产配置出现持续性的转变，从而可以表明大家已经真正拥抱股市。”

他也认为全球获利料将走升，因此在新兴市场建立了相当大的仓位，规模为该公司2009年创立以来首见。

伯恩斯坦在今年上半年开始买进新兴市场标的。

“我们认为新兴市场相当有吸引力，”他表示。(完)