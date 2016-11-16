《路透精英汇》法国巴黎银行旗下投资机构预计 欧洲央行将扩大QE

图为2016年9月8日拍摄的欧洲央行总部。 REUTERS/Ralph Orlowski

路透伦敦11月15日 - 法国巴黎银行旗下BNP Paribas Investment Partners认为，欧洲央行将扩大其1.7万亿欧元购债计划，以应对欧洲通缩压力，尽管欧洲央行谨防达到货币政策极限。

该投资机构多元资产解决方案首席投资官Colin Graham对路透全球投资展望峰会表示，与可能很快缩减量化宽松规模的揣测相反，欧洲央行不会缩减量化宽松计划，直到通胀开始渗透整个欧元区，而距离这一步还有段时间。

“关于这一点，他们才刚刚开始，他们还要付出更多努力，”Graham周二在路透伦敦办公室表示，“我认为，首先他们会说：好，这一点没有期限...但我不确信会产生与之前相同的效果。”

Graham称，明年的某个时候欧元兑美元可能低见1.02欧元，但可能会迅速反弹至当前水准左右。(完)