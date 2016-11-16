《路透精英汇》法国巴黎银行旗下投资机构预计 欧洲央行将扩大QE

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透伦敦11月15日 - 法国巴黎银行旗下BNP Paribas Investment Partners认为，欧洲央行将扩大其1.7万亿欧元购债计划，以应对欧洲通缩压力，尽管欧洲央行谨防达到货币政策极限。
该投资机构多元资产解决方案首席投资官Colin Graham对路透全球投资展望峰会表示，与可能很快缩减量化宽松规模的揣测相反，欧洲央行不会缩减量化宽松计划，直到通胀开始渗透整个欧元区，而距离这一步还有段时间。
“关于这一点，他们才刚刚开始，他们还要付出更多努力，”Graham周二在路透伦敦办公室表示，“我认为，首先他们会说：好，这一点没有期限...但我不确信会产生与之前相同的效果。”
Graham称，明年的某个时候欧元兑美元可能低见1.02欧元，但可能会迅速反弹至当前水准左右。(完)
(编译 李爽 审校 张荻)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。