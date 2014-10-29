《路透精英汇》中行将争取更多人民币海外清算行资格 保持跨境结算领先地位

路透北京10月29日（作者 谢衡/药朝清） - 按市值计中国第四大银行--中国银行(3988.HK)(601988.SS)贸易金融部总经理程军称，继续增强在海外的布局，未来中行将争取更多清算行资格，具体会考虑两国经贸往来和中国企业走出去的程度。

程军周三路透峰会上表示，离岸人民币市场的发展，东南亚地区蕴藏着巨大潜力。此外，在非洲、南美和中东，人民币结算在双方经贸往来中亦将更具优势。

但未来一段时间，香港仍将是最大且最重要的离岸人民币市场。而中行的香港人民币清算行资格，将继续助力该行在人民币国际化领域保持优势地位。

“在人民币全球化的过程中，中行在市场上还是处于遥遥领先的地位。”程军说。

今年前三季度，中行共办理跨境人民币清算业务173.02万亿元，同比增长92.39%，规模再创新高，继续保持全球第一。

中国内地与境外发生的跨境人民币结算业务中近三分之一是通过中行渠道办理的。

从今年10月1日起，中银香港(2388.HK)清算行人民币服务时间延长至次日凌晨5点，为全球银行提供20.5小时的清算服务，并配套24小时查询，覆盖亚欧美工作时区，成为全球服务时间最长的人民币清算系统。

今年前三季度，中国银行法兰克福分行、巴黎分行相继获得人民银行授权成为当地人民币清算行。至此，中行在全球九家授权清算行中已获五席。

程军认为，非洲是与中国经贸往来重要的战略区域，亦是很有发展潜力的离岸人民币市场。目前中行在南非和赞比亚均设有分支机构。“在没有机构的地方，我们就采取分片包干的方式。比如非洲法语区国家由我们的巴黎分行辐射，英语区国家由伦敦分行辐射，就算没有设机构，服务也要跟上。”

目前，中国银行已形成以香港和上海为枢纽的全球人民币清算服务网络，为全球100多个国家和地区的银行提供人民币清算服务，开立企业和个人人民币账户超过170万个。

随着离岸人民币市场的发展，越来越多的外资银行亦加入这一领域的竞争。程军认为，中资银行在人民币业务的优势是资金实力、客户、熟悉度，而外资行的优势在于某些领域的技术力量和产品服务的精细程度。

“中资行和外资行会有竞争，但是在人民币国际化初期这个阶段，两方是合作大于竞争，把蛋糕做大，双方受益。”他说。

**中资企业主导结算货币的能力尚弱**

中行是开展国际业务历史最为悠久的中资银行，亦是为中国企业“走出去”提供金融服务的最主要银行。对于目前人民币国际化进程中主要存在的问题，程军认为，最重要的挑战之一是中国贸易结构的问题。

“在国际贸易中，任何一方的企业都希望使用本币结算，因风险小、成本低。但中国因进出口商品的结构和产能等问题，中方企业谈判能力就弱一些，不能主导结算货币使用。”程军说。

他认为，以后中国的企业若有更多高精尖技术出口，结算货币的主导权将更强，但这需要一个过程。

中国央行数据显示，跨境人民币结算金额2009年只有35.8亿元，到今年前三季度已超过4.8万亿元，人民币已成为我国第二大跨境支付货币，人民币跨境收支占全部本外币跨境收支的比重已接近25%，货物贸易进出口的人民币结算比重则超过15%。与中国发生跨境人民币收付的国家达到174个。

中行今年组织全球3,000多家客户开展了业务调研，调研结果显示，有很大比例的企业认为到2020年跨境贸易中使用人民币结算的比例可以超过20%。

程军表示，离岸人民币市场上的金融产品深度和广度不够，亦制约了人民币国际化的发展进程。“市场一方接受人民币，除了看币值是否稳定，还要看交易投资能否带来回报。这需要离岸人民币市场有好的保值、避险产品，也需要市场交易量足够大且活跃。”

根据中行的调查，很多海外企业和金融机构愿意持有一定数量的人民币，满足日常经营的需要。但是更多持有人民币，企业、机构则有顾虑，因担心人民币资本项下兑换会遇到阻碍。

“如果资本项下没有畅通的进出途径，离岸人民币市场的深度和广度也会有影响。前五年人民币经常项下开放，为人民币国际化贡献主导力量；未来人民币国际化更大动力在资本项下使用，当然这也和国家资本项下开放的政策息息相关。”他说。

程军亦认为，套利是市场的天性。“金融市场中，市场参与者进行套利安排有利于市场发展。比如五年前人民币离岸和在岸两个市场，无论是利率汇率都有比较大的差价，这对长远的市场发展、人民币国际化，不是好事。但通过一段时间有实际需求的正常套利，两个市场已经逐渐拉平，这就是一个正常的发展过程。”（完）

（北京中文部李贺对本文亦有贡献）

(审校 杨淑祯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。