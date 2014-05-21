《路透精英汇》日本央行应让市场准备好应对缩减刺激的影响--哈佛学者

路透东京5月21日 - 一位以强力支持安倍经济学而闻名的哈佛大学经济学家周三表示，随着日本央行行将实现通胀目标，其应该开始让金融市场做好准备，以应对缩减大规模刺激措施的影响。

“他们至少应该讨论缩减刺激，而且应该开始让金融市场准备好迎接通胀达到2%之后的时代，即从刺激总需求向刺激总供应的转变，”哈佛大学经济学教授Dale W. Jorgenson在日本投资峰会上向路透表示。

与他的呼声形成鲜明对比的是，金融市场却广泛认为日本央行接下来将进一步放松政策。

Jorgenson自称是日本内阁特别经济顾问滨田宏一的好友。滨田宏一长期倡言通货再膨胀(reflationary)政策，以拉动日本摆脱长达20年的通缩和增长低迷。

滨田宏一担任耶鲁大学荣誉经济学教授。他上周表示，日本央行对于是否进一步放松政策面临着“微妙”的抉择；这也为他长期呼吁更多刺激措施来重振经济的立场增加了一丝谨慎色彩。

日本央行周三维持货币政策不变，并上调资本支出的评估，因为越来越多的证据显示，经济在不扩大货币刺激的情况下能够抵御上调消费税的影响。

过去一年，日本消费者物价升速稳步加快，过去几个月升幅达到1.3%，而短短一年前消费者物价还是下滑0.5%。

**按部就班**

Jorgenson表示，通胀率正按计划升向日本央行的2%目标水准，同时日本实际增长和潜在增长水平之间的差距不断缩小。分析师认为，正是这种差距带来了通缩压力。

“央行有必要宣布他们即将以循序渐进、按部就班的方式来调整政策。现在开始管理政策调整的预期也不算太早，因为这些变化将在未来12个月内发生，”他还称。

日本央行去年4月宣布大规模资产购买计划，誓言在2015年初左右将通胀率提高至2%。

日本央行总裁黑田东彦虽然强调准备在必要时推出更多刺激措施，但他称将能实现央行的通胀目标。他还表示，经济中的闲置产能实际上已经消失。

但投资者对于通胀能否达到2%的目标，信心并没有那么强。迄今为止，物价上涨主要是因为去年日圆贬值带动进口物价上升。

而今年迄今为止，日圆小幅升值了，周三兑美元JPY交投于101.17日圆，脱离了1月2日触及的五年低点105.45.

“我希望黑田东彦先生在‘竭尽全力’的表态基础上更进一步，如果不是今天，那么一定是在下次政策会议，”Jorgenson表示。

这位八十多岁的经济学家表示，日本央行也应该花些时间，采用出售资产以外的手段来缩减其规模膨胀的资产负债表。“退出方法是让其资产组合到期。美联储将那么做，日本央行也应该那么做。”

Jorgenson还指出，安倍应该把焦点转向成长策略，比如改革劳动市场、农业以及零售和批发(趸售)产业。(完)

(编译/审校 朱晓军/许娜/张涛/张明钧/杜明霞)

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