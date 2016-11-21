《路透精英汇》投资者大举投入债市 然利率上扬考验决心

2011年1月26日，图为置于美元纸币上的一枚欧元硬币。 REUTERS/Kacper Pempel

路透纽约11月20日 - 那些为求避险而大举投入债券型基金的投资人，在打开这季的对帐单时，将会火冒三丈。

根据Investment Company Institute，基金投资人2016年从股市撤退，转战美国债券型基金，在今年前三季便投入了1,940亿美元。

根据基金研究服务公司汤森路透理柏，“核心”债券型基金持有五分之一的美国固定收益基金资产，本季迄今下跌了2.3%。如果维持这样的结果，这将是2013年以来最大的跌幅。

其他债券型基金的情况更糟，尤其是那些持有较长期债券和新兴市场债券的基金。

“机构及散户投资者均将开始收到亏损而非收益的对帐单，”对冲基金Omega Advisors Inc.副董事长Steven Einhorn表示。

一些投资人认为这些结果将为弃债市再转战股市舖路。

固定收益基金经理人偏好走势比较类似股票的公债。这类基金正在大举整顿投资组合，减少对利率敏感政府公债的曝险，加倍买进收益率较高的企业债，这类债券的信用风险与股票类似，对利率意外调整的反应通常较小。

“目前的情况不太好：回报相当低，风险却很高，”EllingtonManagement Group执行长Michael Vranos在本周于纽约举行的路透全球投资前景峰会中表示，“当情况开始变得不利的时候，我不晓得有谁能够承受那样的风险。”

投资者已经开始撤资。美国应税债券型基金刚刚遭遇连续第三周资金外流，至11月16日止的一周资金流出59亿美元。根据理柏，当周市政债券外流30亿美元，单周流出规模为逾三年来最大。

即使投资者开始出现亏损，公债需求当然还是可能会相当强劲。对追求收益率若渴的储户来说，升息也意味着公债收益率开始变得更吸引人。

投资组合经理一直认为，债券市场将出现持续多年的资金外流轮动，要利率大幅下滑才会缓解。这些基金经理都在追求更安全的替代性投资组合。(完)