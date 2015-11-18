《路透精英汇》贝莱德基金经理认为新兴市场与高收益债券仍有投资价值

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透纽约11月17日 - 贝莱德(Blackrock)(BLK.N)知名的投资组合经理Rick Rieder周二表示，新兴市场与高收益债券仍有其价值，尽管外界担心美国货币政策紧缩可能导致价格进一步下滑。
“新兴市场主权债券是我偏好的领域，在这方面我很少能遇见和我看法一致的人，”Rieder在纽约的路透全球投资展望峰会中表示，“新兴市场的部分主权债券，债信品质远优于许多欧洲国家。”
Rieder认为，新兴国家当中，以墨西哥、印度与菲律宾对他最具吸引力，因为它们有大量外资曝险对冲，或以美元计价，因此能在汇率下跌时得益。
Rieder是规模310亿美元的贝莱德策略收益基金(BlackRock Strategic Income Opportunities Fund) (BASIX.O)的经理，同时也是贝莱德基本固定收益部门的投资长，管理规模达4.5万亿(兆)美元。
欧洲央行积极的宽松举措令欧洲利率被推低，新兴市场也可自相同的政策立场中受益。
Rieder表示，美国决策者升息的步伐滞后，并认为美国经济将能承受住利率由近零水平调升至1%。
他表示，备受冲击的高收益债券仍具价值，这些债券诱人的收益率或能缓解低利率环境的痛楚。(完)
(编译 陈宗琦；审校 高琦)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。