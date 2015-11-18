《路透精英汇》贝莱德基金经理认为新兴市场与高收益债券仍有投资价值

图中为墨西哥披索与美元纸币。 REUTERS/Edgard Garrido

路透纽约11月17日 - 贝莱德(Blackrock)(BLK.N)知名的投资组合经理Rick Rieder周二表示，新兴市场与高收益债券仍有其价值，尽管外界担心美国货币政策紧缩可能导致价格进一步下滑。

“新兴市场主权债券是我偏好的领域，在这方面我很少能遇见和我看法一致的人，”Rieder在纽约的路透全球投资展望峰会中表示，“新兴市场的部分主权债券，债信品质远优于许多欧洲国家。”

Rieder认为，新兴国家当中，以墨西哥、印度与菲律宾对他最具吸引力，因为它们有大量外资曝险对冲，或以美元计价，因此能在汇率下跌时得益。

Rieder是规模310亿美元的贝莱德策略收益基金(BlackRock Strategic Income Opportunities Fund) (BASIX.O)的经理，同时也是贝莱德基本固定收益部门的投资长，管理规模达4.5万亿(兆)美元。

欧洲央行积极的宽松举措令欧洲利率被推低，新兴市场也可自相同的政策立场中受益。

Rieder表示，美国决策者升息的步伐滞后，并认为美国经济将能承受住利率由近零水平调升至1%。

他表示，备受冲击的高收益债券仍具价值，这些债券诱人的收益率或能缓解低利率环境的痛楚。(完)