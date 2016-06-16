《路透精英汇》华侨银行私人银行子公司考虑在中国开展本地业务

路透新加坡6月16日 - 新加坡第二大银行华侨银行旗下私人银行子公司--新加坡银行(Bank of Singapore)的执行长周四在路透全球财富管理峰会(Reuters Global Wealth Management Summit)上向路透表示，该行正在考虑在中国开展本地业务，可能与中国合作伙伴合作，也可能独自开展。

由于监管限制，加上中国资本市场相对欠发达，地区性和全球性银行一直对在中国本地开展私人银行和财富管理业务持谨慎态度。但随着中国经济继续对外开放，这些银行正在重新评估自身计划。

英国渣打银行(STAN.L)本周稍早在上述峰会上表示，该银行将考虑明年是否该在中国成立本地私人银行。

“我们正在考虑合作、合资或其他模式，通过这些模式我们可以将离岸经验...带到已有良好客户基础的本地业务部门，”新加坡银行的执行长Bahren Shaari说。

“我们仍在考虑是否独自设立一家实体，”他说。Shaari并未给出该计划的时间表。

华侨银行已在中国本地开展业务，在主要城市设立了分支机构，其附属公司永亨银行(中国)则在广东省省珠三角地区拥有广泛的业务。(完)