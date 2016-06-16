《路透精英汇》华侨银行私人银行子公司考虑在中国开展本地业务

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透新加坡6月16日 - 新加坡第二大银行华侨银行旗下私人银行子公司--新加坡银行(Bank of Singapore)的执行长周四在路透全球财富管理峰会(Reuters Global Wealth Management Summit)上向路透表示，该行正在考虑在中国开展本地业务，可能与中国合作伙伴合作，也可能独自开展。
由于监管限制，加上中国资本市场相对欠发达，地区性和全球性银行一直对在中国本地开展私人银行和财富管理业务持谨慎态度。但随着中国经济继续对外开放，这些银行正在重新评估自身计划。
英国渣打银行(STAN.L)本周稍早在上述峰会上表示，该银行将考虑明年是否该在中国成立本地私人银行。
“我们正在考虑合作、合资或其他模式，通过这些模式我们可以将离岸经验...带到已有良好客户基础的本地业务部门，”新加坡银行的执行长Bahren Shaari说。
“我们仍在考虑是否独自设立一家实体，”他说。Shaari并未给出该计划的时间表。
华侨银行已在中国本地开展业务，在主要城市设立了分支机构，其附属公司永亨银行(中国)则在广东省省珠三角地区拥有广泛的业务。(完)
(编译 汪红英；审校 王洋)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。