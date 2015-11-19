《路透精英汇》英国若脱离欧盟将严重冲击金融市场--百达高管

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透伦敦11月18日 - 百达资产管理旗下跨资产主管Percival Stanion周三表示，如果英国公投支持该国脱离欧盟，则将会给金融市场带来巨大冲击，因为英国以外地区尚未把这种可能特别当回事。
“我们暂时很不看好英国股市和英国公债，部分归因于英国脱欧风险--我们认为这是个重大风险，”Stanion表示。
他在路透全球投资前景峰会上讲话时暗示，英国公投支持脱欧的机率在30-40%左右。
关于英国是否应继续留在欧盟的公投将在2016年或2017年举行。最新调查显示，约42-43%的英国人希望留在欧盟，约38-40%的英国人希望脱离欧盟，还有18-19%的英国人尚未做出决定。
“这是个重大风险，如果情况朝着某个方向发展，风险可能会加剧，”Stanion称，并表示这会使英镑非常容易受到冲击。
他还认为，这会干扰外资对英国的长期投资决定，不过他并未理会有关英国若脱欧后，本国经济可能面临“末日决战”的说法。
**整体前景偏向乐观**
整体而言，Stanion对于2016年的西方经济体和股市持乐观看法，并将开始在其多元资产组合中加大相关风险筹码。
尤其是他认为汽油和供热价格的下滑，将相应提升家庭的购买力，从而推动北美和欧洲的消费复苏加速。
“这将是未来六个月令市场预期不攻自破的因素--与预期相反的是，消费者信心的提升不仅体现在调查方面，也将体现在他们增加购物方面，”他表示。
Stanion认为，消费开支的增长在一定程度上将可能推动整体新兴市场，在2016年带来双位数回报，其中亚洲制造型经济体料将有较好表现。
“台湾、韩国以及中国将成为受益者，”他表示，“但在消费信心方面，将很快传导至其他国家，也就是供应链的更下游。”
Stanion此前一直对中国持相当负面的看法，他现在认为中国经济将在明年触底。他表示，目前市场对于中国经济的看法太过悲观，所以如果数据方面出现哪怕一丁点企稳迹象，也将可能给市场带来意外惊喜。
Stanion仍未在其投资组合中纳入新兴市场股票，因为他在等待更多表明中国经济已明确转向的迹象。
不过他目前建立了一定的新兴市场本币主权债头寸，认为在很多情况下，货币汇率和收益率的变动，能够为敢于冒险者带来回报。(完)
(编译 孙国玉/刘秀红；审校 许娜/陈宗琦)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。