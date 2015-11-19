《路透精英汇》英国若脱离欧盟将严重冲击金融市场--百达高管

图中为英国国旗与欧盟标识旗。 REUTERS/Toby Melville

路透伦敦11月18日 - 百达资产管理旗下跨资产主管Percival Stanion周三表示，如果英国公投支持该国脱离欧盟，则将会给金融市场带来巨大冲击，因为英国以外地区尚未把这种可能特别当回事。

“我们暂时很不看好英国股市和英国公债，部分归因于英国脱欧风险--我们认为这是个重大风险，”Stanion表示。

他在路透全球投资前景峰会上讲话时暗示，英国公投支持脱欧的机率在30-40%左右。

关于英国是否应继续留在欧盟的公投将在2016年或2017年举行。最新调查显示，约42-43%的英国人希望留在欧盟，约38-40%的英国人希望脱离欧盟，还有18-19%的英国人尚未做出决定。

“这是个重大风险，如果情况朝着某个方向发展，风险可能会加剧，”Stanion称，并表示这会使英镑非常容易受到冲击。

他还认为，这会干扰外资对英国的长期投资决定，不过他并未理会有关英国若脱欧后，本国经济可能面临“末日决战”的说法。

**整体前景偏向乐观**

整体而言，Stanion对于2016年的西方经济体和股市持乐观看法，并将开始在其多元资产组合中加大相关风险筹码。

尤其是他认为汽油和供热价格的下滑，将相应提升家庭的购买力，从而推动北美和欧洲的消费复苏加速。

“这将是未来六个月令市场预期不攻自破的因素--与预期相反的是，消费者信心的提升不仅体现在调查方面，也将体现在他们增加购物方面，”他表示。

Stanion认为，消费开支的增长在一定程度上将可能推动整体新兴市场，在2016年带来双位数回报，其中亚洲制造型经济体料将有较好表现。

“台湾、韩国以及中国将成为受益者，”他表示，“但在消费信心方面，将很快传导至其他国家，也就是供应链的更下游。”

Stanion此前一直对中国持相当负面的看法，他现在认为中国经济将在明年触底。他表示，目前市场对于中国经济的看法太过悲观，所以如果数据方面出现哪怕一丁点企稳迹象，也将可能给市场带来意外惊喜。

Stanion仍未在其投资组合中纳入新兴市场股票，因为他在等待更多表明中国经济已明确转向的迹象。

不过他目前建立了一定的新兴市场本币主权债头寸，认为在很多情况下，货币汇率和收益率的变动，能够为敢于冒险者带来回报。(完)