《路透精英汇》英国脱离欧盟将有损欧盟资本市场联盟--监管者

路透伦敦5月18日 - 欧洲证券和市场管理局主席(ESMA)麦尧尔(Steven Maijoor)周三在路透监管峰会上表示，英国脱离欧盟可能会损害欧盟的资本市场联盟(CMU)计划。

英国将在6月23日就是否留在欧盟举行公投。作为欧盟最大的金融中心，伦敦将在资本市场联盟中扮演主要角色，也将是该计划的最大受益者之一。

资本市场联盟旨在让更多资金流入经济，寻求通过恢复证券化或资产支持市场增强市场为企业融资的能力，从而降低该地区对银行融资的严重依赖。

“资本市场联盟和单一市场均取决于规模，”麦尧尔在路透峰会上表示。

“从这一角度看，英国留在资本市场联盟和单一市场，并继续为二者做贡献尤为重要，”麦尧尔说。

“如果欧盟最大的资本市场不再资本市场联盟的一部分，这显然有损联盟，并对其产生负面影响，对于英国乃至其他金融市场而言都是如此，”麦尧尔说。(完)