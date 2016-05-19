《路透精英汇》英国脱离欧盟将有损欧盟资本市场联盟--监管者

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透伦敦5月18日 - 欧洲证券和市场管理局主席(ESMA)麦尧尔(Steven Maijoor)周三在路透监管峰会上表示，英国脱离欧盟可能会损害欧盟的资本市场联盟(CMU)计划。
英国将在6月23日就是否留在欧盟举行公投。作为欧盟最大的金融中心，伦敦将在资本市场联盟中扮演主要角色，也将是该计划的最大受益者之一。
资本市场联盟旨在让更多资金流入经济，寻求通过恢复证券化或资产支持市场增强市场为企业融资的能力，从而降低该地区对银行融资的严重依赖。
“资本市场联盟和单一市场均取决于规模，”麦尧尔在路透峰会上表示。
“从这一角度看，英国留在资本市场联盟和单一市场，并继续为二者做贡献尤为重要，”麦尧尔说。
“如果欧盟最大的资本市场不再资本市场联盟的一部分，这显然有损联盟，并对其产生负面影响，对于英国乃至其他金融市场而言都是如此，”麦尧尔说。(完)
(编译 汪红英；审校 张荻)
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。