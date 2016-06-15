《路透精英汇》英国脱欧的不确定性 或是瑞士私人银行的获利良机

路透苏黎世6月14日 - 如果下周英国公投决定退出欧盟，苏黎世和日内瓦的私人银行料会抓住富有投资者不确定是否把资金留在英国的机会来获利。

瑞士两家最大的财富管理机构的资深私人银行人士称，如果6月23日公投后英国退出欧盟，随后经济不稳定，亿万富翁们可能为求稳而转向瑞士。

“只要有不确定性，就能从避险效应中获利，”瑞银集团(UBS)财富管理总裁Juerg Zeltner在路透财富管理峰会苏黎世会场称。

“肯定会有些这样的情况，”负责该行美洲以外财富管理业务的Zeltner在被问及瑞士私人银行是否会从英国脱欧中获益时称。

Zeltner称市场尚未完全消化英国脱欧的风险，脱欧将会引起一轮波动。

“如果你预计会有大规模修正，客户首先会想办法保护自己的资产，”Zeltner称。“很多客户的现金持有比例超过30%。所以他们要做的就是把现金挪到心目中的避险天堂。”

以美国为首，国际上开始严打避税行为，撕开了瑞士向来珍视的银行保密制度。

然而，瑞士仍是外国财富之都。根据波士顿咨询公司(BCG)，存放在瑞士的海外资产规模达2.3万亿(兆)美元。

谨慎、政治和经济稳定、以及具备多语种能力的律师和银行家，是富人仍把钱放在瑞士的主因。

“当有不确定性时，瑞郎和瑞士被视为安全港。”瑞士信贷(CSGN.S)国际财富管理部门负责人Iqbal Khan说。

在市场充斥英国退欧忧虑的背景下，瑞郎兑英镑周二触及两个月高点。

英国公投若选择退欧，与欧盟就退出进行磋商谈判将至少要花两年。

瑞信的Khan表示，一旦英国与欧盟达成何种协议较为明朗后，瑞士的私人银行能否获益还不一定。

“我认为很难判断。”Khan表示。“将看事态发展而定。”(完)