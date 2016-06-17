《路透精英汇》英国公投及美国大选在即 财富管理业者趋于审慎

路透纽约6月17日 - 2016年初市场惨跌记忆犹新之际，英国公投及美国大选的不确定性正促使一些财富管理业高管为投资人推出更多保守操作。

审慎一词已经成为行业大型机构高管的口头禅，他们建议投入市政债券等相对安全的投资，搭配房地产等替代投资，以保护手中的投资组合免受未来数月剧烈负面走势所扰。

“我们见到审慎态度升高，且现金持仓高于平常，”摩根士丹利(MS.N)财富管理部门联席主管Andy Saperstein在本周于纽约举行的路透财富管理峰会上表示，他并称难以分析那些最大的未知数。

随着英国即将在下周举行是否续留欧盟公投，以及美国即将在11月举办总统大选，预测专家对于股市新一波重跌及汇市波动有所防备，特别是英镑。周四投资人连续第六个交易日推低美国主要股指，不只担心英国公投结果，也担心美国联邦储备委员会(FED/美联储)对于美国成长放缓的评论。

“的确，审慎气氛更为浓厚，”花旗银行常务董事暨花旗私人银行纽约大都会地区营销主管Ida Liu表示，多年来她一直努力经营想要在美国投资的富裕亚洲客户。

Liu和其他花旗集团(C.N)人士建议客户扩大转向固定收益投资，包括三重免税市政债券，Liu称投资人可以从这类债券取得相当于应税债券的收益，约4-4.5%。她提到，那些拥有房地债权的客户可能也想要将一些浮动利率换成固定利率债权。

标准普尔500指数今年前两个月暴跌9%之后，今年至今仅上涨1.7%，许多投资人担心今夏可能重演去年景况。去年夏季对全球、特别是中国的经济成长存有疑虑，导致股市在8月崩跌。

纽约梅隆银行(BK.N)财富管理业务执行长Donald Heberle说道：“对回报会更加少的看法，我们亦赞同。”

不过他和其他高层均对客户表示，不要过于担惊受怕，即便目前充满变数也能保证他们能赚到钱。

“一些人选择另类资产来降低尾部风险，”摩根士丹利的Saperstein在谈及如何保护投资理财时说道。

一些人仍押注美国市场。

美国知名金融经纪商之一LPL Financial主席兼执行长Mark Casady说道：“美国经济还是可圈可点的。”不过他说道，一些股票目前看时过于昂贵，英国退欧公投和其他因素将会推动股价逐渐回到更为合理的水准。

纽约梅隆银行的Heberle表示，或可抓住股票遭抛下滑之际买进。他称：“我们正建议我们的客户不要反应过度。”(完)