《路透精英汇》投资人对英国政治风险上升准备不足

沙特能源部长法力赫称将与俄罗斯能源部长会面讨论油价
路透巴库4月26日 - 沙特能源部长法力赫周三称，计划“未来两周内”与俄罗斯能源部长诺瓦克会面，讨论石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国达成的减产协议。
路透伦敦11月19日 - RBC Wealth Management表示，投资人应对英国政治风险急增做好准备，英国2015年的选举可能为其脱离欧盟铺平道路。
英国将在明年5月进行选举，现任政府已承诺若能再次取得执政权，将在2017年举办英国是否应留在欧盟的公投。
加拿大皇家银行(RBC)资产组合分析师George King周三表示，虽然英国脱欧对英国经济及金融市场有重大影响，但投资人尚未充分正视这个问题。
“今年初时，我们因重要市场的大选而对新兴市场持谨慎态度。讽刺的是...正当新兴市场政治风险开始改善的时候，英国这方面的风险却开始增长。”他在路透全球投资前景峰会中说。
“我们并非要预测(选举结果)...我们想表达的是，如果这个风险没有被消化，那么我们应该小心，并且决定该如何因应。”
King已调降英国股票配比，但这不全然是因选举风险。他表示，目前为止，对于选举风险的因应仅限于内部讨论而非与客户。
King说他也关注2015年也有选举的西班牙和希腊，但他认为情况较没有英国那么令人担忧。他说英国选举“产生未知结果的可能性要大许多”。(完)
(编译 李婷仪 审校 杜明霞)
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