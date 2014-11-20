《路透精英汇》高收益债券市场有“一些璀璨的宝石”--Calvert高管

路透纽约11月20日 - Calvert投资管理公司旗下固定收益首席投资官Cathy Roy周三称，违约率较低以及美国增长缓慢都意味着，高收益债券仍是诱人的投资领域。

“在这个领域，你可以发现一些璀璨的宝石，”Roy在路透全球投资展望峰会(Reuters Global Investment Outlook Summit)上称。

她表示，通过大量研究分析工作，能够筛除风险最大的高收益债券，并指出：“作为固定收益投资者，我们目前面临的最大挑战是不允许出差错。”

Roy管理着50亿美元左右的投资产品，包括17亿美元的Calvert短存续期收益基金(Calvert Short Duration Income Fund)(CSDAX.O)，以及去年才推出的Calvert绿色债券基金(Calvert Green Bond Fund)(CGAFX.O)。

除了高收益债券外，Calvert还打算继续超配有资产担保证券(ABS)和银行债券等其它资产。Roy指出，与其它拥有相似信用评级的资产相比，许多新ABS交易仍具有诱人的收益率。

她表示，在分析交易结构时，“你承担着较多风险”，包括需要决定购买某笔交易中的哪一部分。

不过，由于美联储在2016年以前可能都将按兵不动，这些资产可以帮助投资组合更加多元化，并提高收益。

至于银行方面，Roy表示，已经整顿了自己的资产负债表。她称，如果共和党控制美国参议院使得部分在金融危机后祭出的法规能够放松，那么这些银行可能将会受益。

但Roy表示现在就断言可能会出现哪些具体的变化，还为时尚早，“我很难想象这些变化会是负面因素。这让我们进一步加码。”

她还称Calvert已经降低能源的超配仓位，因为全球经济增长放缓有可能拖累油价进一步下跌。(完)

(编译 许娜；审校 张涛)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。