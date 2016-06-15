《路透精英汇》渣打考虑明年在中国设立在地私人银行

2016年6月14日，渣打商业银行暨私人银行客户部门全球主管Anna Marrs在新加坡举办的路透全球财富管理峰会现场。 REUTERS/Raj Narwani

路透新加坡/香港6月14日 - 渣打(STAN.L)一名高阶主管周二表示，随着中国持续开放，该银行将会考虑明年是否该在中国成立在地的私人银行。

在新加坡举办的路透全球财富管理峰会上，渣打商业银行暨私人银行客户部门全球主管Anna Marrs表示，“2017年我们将会再次考虑，看看市场状况如何，以及我们执行其他优先项目的状况，然后做出决定。”

“与全球其他地方相较，这是个庞大市场，不容忽视。只是要找出适当的时机和规模，并确保我们所有营运中心的优先项目都能达成。”

若渣打在中国成立私人银行，将与高盛(GS.N)及瑞银集团(UBSG.S)在向本地市场富裕客户提供顾问服务上展开竞争。

产业观察人士称，渣打在中国提供零售、企业金融及优先理财等服务，使其可以将富裕客户转介给海外的私人银行。

监管限制以及资本市场发展程度相对落后，让一些全球性银行在中国成立在地私人银行受到限制，无法打进这个富翁增加速度最快的市场之一。

许多国际级财富管理机构想要争取中国科技业热潮及股市大涨所产生的富裕客户，仍倾向以海外机构方式提供服务。

不过许多国际级私人银行将亚洲做为成长策略的重心，聘用员工数以千计，并进入新的客户领域；亚洲地区不久后亿万富翁人数料将超越美国。

渣打集团首席行政总裁温拓思(Bill Winters)去年在简报中表示，已将私人银行及财富管理列为投资重点，并称希望在2018年之前将管理资产规模扩增250亿美元。

Marrs指出，新加坡及香港将为公司成长做出最大贡献，但公司同时也预期尼日利亚等地非洲事业将成长。

根据公司年报，渣打财富管理业务2015年资产成长5%至690亿美元，私人银行资产则减少2%至570亿美元。

Marrs提到，渣打2018年底前的财富管理目标为达成股东权益报酬率(ROE)12-15%。她称该行将投资2.5亿美元在私人银行系统上，以协助六大主要市场的流程自动化。(完)