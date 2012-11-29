《路透精英汇》中国股市当前正处在拐点--汇丰亚太区投资总监

新闻稿：中国仍是全球发展最快的资产证券化市场之一--标普
香港，2017年3月1日—资产证券化在中国将可能成为更常规的融资渠道，标普全球评级在2月27日发布的报告《中国资产证券化市场将在2017年保持稳定》中如是表示。
路透香港11月29日电---汇丰环球投资管理亚太区投资总监马浩德(Bill Maldonado)周四表示,随着中国经济增长显现"确凿证据"且企业盈利开始回升,中国股市目前正处在拐点.
Maldonado掌管约800亿美元的资产.他认为大中华区是2013年全球三大首选投资机遇之一,表示尤其看好中资的金融股、消费周期类股、材料股与能源股.
马浩德周四在路透2013年全球投资展望峰会上表示,菲律宾和印尼等东南亚市场,估值开始看起来偏高.
其称,投资者已经意识到中国将会避开硬着陆,且中国股市会从当前估值水准反弹20%,而考虑到获利水准,这不是难事.
"但是他们还没入市,"马浩德说道,"他们说'这听起来很好',但我们还要观望一段时间."
"我要说的是在市场转势时,这是很常见的."(完)
--编译 隋芬/田建华;审校 蔡美珍/张若琪
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路透上海2月24日 - 国际投行摩根士丹利中国首席经济学家邢自强周五表示，虽然外界对中国债务规模及坏帐风险仍存在担忧，但他认为中国发生债务危机的风险很低，而且随着中国名义经济增速加快，未来两三年中国债务率增速将明显放缓。
路透北京2月27日 - 中国大型投行--中金公司周一发布报告，前瞻即将召开的2017年两会（全国人大和政协会议），中金预计2017年经济增长目标设定在6.5-7%的区间，和去年持平；财政赤字率目标亦维持去年3%的水平。