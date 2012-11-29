《路透精英汇》中国股市当前正处在拐点--汇丰亚太区投资总监

路透香港11月29日电---汇丰环球投资管理亚太区投资总监马浩德(Bill Maldonado)周四表示,随着中国经济增长显现"确凿证据"且企业盈利开始回升,中国股市目前正处在拐点.

Maldonado掌管约800亿美元的资产.他认为大中华区是2013年全球三大首选投资机遇之一,表示尤其看好中资的金融股、消费周期类股、材料股与能源股.

马浩德周四在路透2013年全球投资展望峰会上表示,菲律宾和印尼等东南亚市场,估值开始看起来偏高.

其称,投资者已经意识到中国将会避开硬着陆,且中国股市会从当前估值水准反弹20%,而考虑到获利水准,这不是难事.

"但是他们还没入市,"马浩德说道,"他们说'这听起来很好',但我们还要观望一段时间."

"我要说的是在市场转势时,这是很常见的."(完)

--编译 隋芬/田建华;审校 蔡美珍/张若琪

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。