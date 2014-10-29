《路透精英汇》伦敦证交所拟上市中国股指期货 争夺离岸人民币中心

中国力度空前的金融整肃并非空穴来风 目前是整顿改革好时机--新华
路透北京4月30日 - 新华社周日称，力度空前的金融整肃行动并非空穴来风，当前中国金融风险总体可控，但也面临不少挑战。经济稳中向好的态势也为加强监管提供了较大政策空间，目前是整顿秩序、推进改革的较好时间窗口，需要及时抓住。
路透伦敦10月28日 - 伦敦证券交易所(LSE)(LSE.L)执行长告诉路透，在拓展中国业务的计划中，下一阶段准备使中国股指期货在伦敦上市。
迄今为止，LSE拓展中国业务的计划主要是通过知识产权实现的，这是该公司总体成长策略的一个基石。
LSE执行长Xavier Rolet周二在路透中国峰会上表示，LSE将开发基于其中国指数的期货产品，这是水到渠成的事。
“使A50(中国)指数期货在伦敦上市将有助于提升流动性和成交量，”Rolet在路透峰会伦敦站发表讲话时表示。他没有提供该计划的时间表。
“这种形式的合作可助推中国金融市场的国际化，假以时日还将帮助人民币成为国际化货币，成为一种储备货币。”
**离岸人民币中心**
LSE在伦敦争取人民币离岸交易中心地位的计划中备受关注，该计划有望给伦敦金融业带来巨大推力。
伦敦面临来自卢森堡、法兰克福和巴黎的激烈竞争，所有这些城市都表达了成为人民币离岸中心的愿望，但伦敦比竞争对手抢先一步。
LSE已与中国四家大型国有银行中的三家签订结盟协议，发展人民币计价产品和人民币清算业务。这三家银行分别为中国银行(601988.SS)、中国农业银行(601288.SS)和中国建设银行(601939.SS)。
英国政府本月还在伦敦成功发行三年期离岸人民币债券，票面利率2.7%，实际发行规模为30亿元。这是西方国家首次发行人民币债券。
Rolet说，伦敦需要人民币产品，以保住全球重要国际金融中心的地位。(完)
(编译 王颖；审校 王洋)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月30日 - 新华社周日称，力度空前的金融整肃行动并非空穴来风，当前中国金融风险总体可控，但也面临不少挑战。经济稳中向好的态势也为加强监管提供了较大政策空间，目前是整顿秩序、推进改革的较好时间窗口，需要及时抓住。
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报道，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。