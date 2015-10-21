《路透精英汇》大宗商品熊市有望迎来U型反转--星展银行

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透新加坡/墨尔本10月21日 - 新加坡星展银行认为，全球大宗商品熊市可能将迎来一场U型反转，因随着中国经济成长放慢，生产商的整合将会削减过剩产能。
“目前正处于这个U型的底部，走完这个周期会需要一段时间，”星展银行大宗商品衍生品部门主管Chean Wai Leong在路透大宗商品峰会上表示。
“我们需要对供应端作进一步修正，削减能源和基本金属生产...同样，需求的复苏将是一个缓慢的过程，”她说。
由于中国需求放缓，大宗商品的超级牛市在去年终结，中国是全球最大的原材料进口国。不过，生产商为了争夺市场份额，争相扩大生产。
“走出熊市就算用不了几十年，也得花上好几年时间。目前还只是处在开始阶段，”Leong说。
“进展也许会比以前一般情况下快得多，我想这也是所有人希望看到的。”(完)
(编译 郑茵 审校 李春喜)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。