《路透精英汇》Avenue Capital执行长称能源债提供“千载难逢”投资契机

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透纽约11月17日 - 投资公司Avenue Capital Group执行长Marc Lasry表示，在石油与其他大宗商品价格崩跌、令许多企业杠杆过高之后，能源债的投资提供了“千载难逢的机会”。
Lasry在周二于纽约举行的路透全球投资展望峰会中表示，能源业不良债券(distressed debt)，已从2015年初的1,000亿美元，上升至2,500-3,000亿美元左右。他表示，这为不躁进、有耐心的投资者提供了大好机会。
“现下的能源业堪称是千载难逢的机会，”Lasry表示，“大家或者能从中得到回报，或者能转变成这些公司的新股，不过需要的是时间。要能够等上两年、三年或四年。”(完)
(编译 陈宗琦；审校 张涛)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。