《路透精英汇》Avenue Capital执行长称能源债提供“千载难逢”投资契机

路透纽约11月17日 - 投资公司Avenue Capital Group执行长Marc Lasry表示，在石油与其他大宗商品价格崩跌、令许多企业杠杆过高之后，能源债的投资提供了“千载难逢的机会”。

Lasry在周二于纽约举行的路透全球投资展望峰会中表示，能源业不良债券(distressed debt)，已从2015年初的1,000亿美元，上升至2,500-3,000亿美元左右。他表示，这为不躁进、有耐心的投资者提供了大好机会。

“现下的能源业堪称是千载难逢的机会，”Lasry表示，“大家或者能从中得到回报，或者能转变成这些公司的新股，不过需要的是时间。要能够等上两年、三年或四年。”(完)