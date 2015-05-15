（更正）《路透精英汇》施罗德投资称不必担心债市流动性 基金有应对举措

(更正：倒数第二段应为“向投资者提供基金资产而非现金”，而非“把基金资产变成现金”)

路透伦敦5月14日 - 欧洲最大的独立资产管理公司--施罗德投资的公共政策主管Sheila Nicoll表示，若决策者对债券市场流动性的最坏预想真的出现，那么该公司已做好充分准备。

最近几周一些欧元区债券价格重挫，且预期美国几个月后会升息，令一些投资者感到恐慌，并引发对债市是否能够承受资金突然撤离的担忧。

施罗德投资的Sheila Nicoll在伦敦参加路透监管峰会时表示，监管机构需要认可基金公司有几种工具，可以帮助他们承受这种市场压力。

“我们都担心债市流动性问题...但资产管理机构了解流动性，这不是什么新事物，”Nicoll说。

“关于这种情况对基金行业的影响，有些被人们夸大了。”

Nicoll称，中期来看，资产管理机构有许多可用工具，防止投资者大规模撤资对基金构成冲击。

其中一个工具就是持有较高比例现金的能力，不过这可能损及收益。其他保护措施可能包括赎回限制、赎回收费、向投资者提供基金资产而非现金等。

如果这些举措效果不佳，那么最后一个举措将是暂停赎回。不过这会存在重大声誉风险，而且从长期来看也不能保证可以阻止投资者在一有机会的时候就赎回。(完)

(编译 李爽 审校 高琦)

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