《路透精英汇》德国财长称欧元区目前无通缩风险

路透柏林2月11日 - 德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)周二表示，近期新兴市场的动荡让以出口为导向的欧洲经济体受到冲击，但欧元区目前并无出现通缩的迹象。

本次路透峰会采访了多位欧元区高层决策者。朔伊布勒表示准备好帮助新兴市场。新兴经济体货币在过去数周内遭遇普遍卖压，跌至多年低位。

“我们将尽可能帮助新兴市场解决问题，就像过去几年他们支持我们一样，”朔伊布勒说，所指的是本月稍晚在澳大利亚举行的20国集团(G20)财长会议。

他并表示，新兴市场的困难局面影响到德国等以出口为导向的经济体。

但朔伊布勒表示认同欧洲央行(ECB)总裁德拉吉的看法，即物价下滑并未给欧元区带来风险。

“欧元区没有通缩风险，”朔伊布勒称。“通缩是在预期物价下降的情况下不愿进行支出。这里没有通缩的迹象。”

他在专访中还淡化了上周德国宪法法院对德拉吉购债计划的裁决所带来的风险。

该法院将对直接货币交易(OMT)的争议提交给欧洲法院解决，但也欧洲央行在该计划上的越权表示关切。

包括德国智库ZEW的负责人Clemens Fuest在内的专家认为，该法院的决定严重削弱了OMT计划。

朔伊布勒否认了这些担忧，称OMT计划的细节相对于欧洲央行及成员国政府发出的信号处于次要地位。信号暗示他们不会放任欧元区解体。

“我认为金融市场对欧元稳定恢复信心，不是仅因为或主要因为欧洲央行宣布OMT计划，”他表示。

“一方面是政府首脑，另一方面是欧洲央行，当他们宣布要尽其所能(救助欧元)时，金融市场就不必担忧了。”(完)

(编译/审校 高琦/艾茂林/李春喜/侯向明)

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