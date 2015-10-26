《路透精英汇》芝加哥商业交易所集团大力发展电子期权交易

路透芝加哥10月23日 - 芝加哥商业交易所集团(CME Group)(CME.O)全球商品和期权产品主管Derek Sammann在路透大宗商品峰会上表示，其电子期权交易所占比例已从2010年的10%上升至今年的42%。

Sammann称，CME通过技术投资使交易所的期权交易变得更加容易。这方面的成功意味着，该公司正在克服全电子交易市场所面临的一个障碍。

期权使交易员在无需购买标的资产的情况下获得押注其价格的机会。随着参与者寻求更多方式来对冲大宗商品市场波动，期权交易变得越来越复杂。

多年来，交易员一直称期权交易太过复杂，CME不会关闭公开喊价期权交易场。而今年7月，这家交易所运营商关闭了旗下多数公开喊价期货交易所。

Sammann说，只要客户需要，CME就会保留期权交易场。

“我们的交易功能更加强大，可适应更多期权交易、更大流动性，可进行更多电子期权交易，我们的客户可以更方便地用期权保护的方式对冲下行风险，”Sammann说。

CME定于周四公布季度财报。(完)