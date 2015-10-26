《路透精英汇》芝加哥商业交易所集团大力发展电子期权交易

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透芝加哥10月23日 - 芝加哥商业交易所集团(CME Group)(CME.O)全球商品和期权产品主管Derek Sammann在路透大宗商品峰会上表示，其电子期权交易所占比例已从2010年的10%上升至今年的42%。
Sammann称，CME通过技术投资使交易所的期权交易变得更加容易。这方面的成功意味着，该公司正在克服全电子交易市场所面临的一个障碍。
期权使交易员在无需购买标的资产的情况下获得押注其价格的机会。随着参与者寻求更多方式来对冲大宗商品市场波动，期权交易变得越来越复杂。
多年来，交易员一直称期权交易太过复杂，CME不会关闭公开喊价期权交易场。而今年7月，这家交易所运营商关闭了旗下多数公开喊价期货交易所。
Sammann说，只要客户需要，CME就会保留期权交易场。
“我们的交易功能更加强大，可适应更多期权交易、更大流动性，可进行更多电子期权交易，我们的客户可以更方便地用期权保护的方式对冲下行风险，”Sammann说。
CME定于周四公布季度财报。(完)
(编译 王颖；审校 徐文焰)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。