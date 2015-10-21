《路透精英汇》亚洲新兴市场货币贬值打压小麦进口需求--Agrocorp

路透新加坡10月20日 - 总部位于新加坡的农产品贸易商Agrocorp International周二表示，一些亚洲最大的小麦采购国的货币贬值，已经打压了对小麦的需求，该地区2015年小麦进口总量将可能比去年下降5-8%。

Agrocorp总经理Vijay Iyengar在路透大宗商品峰会上表示，亚洲面粉厂现在的采购方式是现用现购，其中一些面粉厂减少进口，因为当地货币兑美元下跌。

“小麦需求今年减少5-8%，”Iyengar称，“新兴市场货币贬值是问题之一，面粉厂已经受到影响，这是亚洲大部分地区的一个普遍趋势。”

印尼卢比兑美元今年跌幅高达19%，马币(林吉特)重挫28%，而泰铢跌幅约为11%。印尼是全球第二大小麦进口国，泰国是美国小麦的重要买家。

进口国本币贬值，因此以美元计价的小麦变得益发昂贵，尽管市场预期美国和俄罗斯的降雨天气有利于农作物，让小麦价格在本周跌至四周低点。

根据美国农业部数据，2014/15年度亚洲小麦进口增长约6%至4,274万吨，2011/12年度进口量为4,037万吨。

Iyengar表示，随着北半球收割工作接近完成，农产品价格可能已经触底，但反弹可能性不大，因为市场供应充足。

“看一下现在的农业情况，北半球多数作物已经收割，”他说。“人人都谈论厄尔尼诺，但在澳洲和印度，这种气候情况并没有真的产生充分影响，我认为价格不会大幅反弹。”

指标芝加哥玉米期货周二跌至五周低点，因美国收割工作迅速推进给市场带来压力。大豆期货接近一周低点。

不过，Iyengar认为大豆价格有一些上升空间。

“大豆市场受中国需求影响很大，而中国的需求相当强劲，”他说。“我认为大豆反弹的可能性比其它商品更大。”

一年来中国大豆的进口势头十分旺盛，因国内养猪数量增加。根据海关总署数据，今年前九个月，大豆进口同比增长13%至5,965万吨，创下同期纪录高点。(完)