《路透精英汇》多家全球投资巨头预计 2016年新兴市场将东山再起

路透伦敦/纽约11月19日 - 几家全球投资巨头本周预言，新兴市场熬过痛苦的几年之后，将在2016年迎来资本流入的强劲反弹；但他们也警告称，由此带来的好处并不会等量平分。

在今年路透全球投资展望峰会上发表讲话的人士，对新兴市场的前景大多持乐观看法。这与去年峰会阴郁气氛弥漫形成鲜明对比，人们最担心的中国经济硬着陆风险似乎已经消退，而资产价格的深度下滑可能也带来了投资机遇。

巴西雷亚尔和马币等货币兑美元汇率跌幅至高达30%，这也让很多人相信，被长期搁置的经济调整已经启动：一些国家的国际收支差额有所收窄，改革计划也开始实施。

“明年新兴市场将再次成为主旋律，”东方汇理资产管理公司旗下主管1万亿美元资产的高管Pascal Blanque在峰会上称。

“我们将看到资金回流到所谓的新兴世界，但并非对所有新兴市场都会一视同仁。我认为，人们会越来越有兴趣借汇率偏低和增长再平衡之机去做点什么。”

如果真的出现好转，也是在明年，具有讽刺意味的是，许多人认为美联储料于明年升息，美元也将随之逐步推升--但从历史看，二者对发展中国家来说都不是好兆头。

不过美联储收紧政策的程度可能不如预期中强硬，而且将与欧洲与日本的政策相左，Blanque表示欧、日将推出“无限的”刺激举措。

这套牛市新看法，某种程度也受到西方消费需求出现复苏迹象的影响，同时央行的刺激举措与低油价之利已开始为消费能力提供支持。

百达资产管理旗下跨资产主管Percival Stanion预计，在前几年萧瑟的市况后，今年零售商的圣诞节销售盛况可期，台湾、中国与韩国等制造业中心将因而受益。

**资金从流出转为流入**

根据国际金融协会(IIF)，在新兴市场增长率较富国的升水触及16年低位的情况下，新兴市场将出现自1988年以来首次资本净流出。该协会为全球最密切关注新兴市场资本流动的机构。

据基金追踪公司EPFR Global，今年约有600亿美元资金已撤离专注于新兴市场股票及债券的基金。英国安石集团及安本资产管理公司等侧重新兴市场的资产管理业者股价今年已下挫10-20%。

许多业者仍心存戒慎，纽约DoubleLine Capital的Bonnie Baha认为，前路还有更多陷阱，尤其是美元强势这方面。但其他人则认为，其中潜藏投资价值。

比如，安本的投资长Anne Richards即预测，2016年股市可能出现两位数涨幅。

他称，“在新兴市场当中，你可以敲进股东权益报酬率(ROE)较高，而市盈率(本益比,P/E)较低的个股...可买进许多债务股本比率较低的股票，可以较便宜的价位买进它们。”(完)